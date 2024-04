Visualizzazioni: 82

Lanciata nuova App Centrosinistra per dialogo con cittadini

Lanciata nuova App – “Oggi è con piacere che vi presentiamo un progetto in cui la nostra Coalizione crede particolarmente, una proposta da portare avanti durante il mandato amministrativo: un’applicazione in cui far convergere i vari servizi del Comune con cui i cittadini possono dialogare con l’Amministrazione e avere sempre sotto controllo lo stato dei lavori e le novità della città”. E con queste parole che Erigo Pecci annuncia il lancio di un’App che “la nostra Coalizione intende sviluppare si pone come strumento in grado di semplificare il contatto diretto con l’Amministrazione Comunale e con i suoi Uffici, per aumentare la trasparenza amministrativa e snellire il processo burocratico”.

“Ogni cittadino – spiega – potrà, in maniera rapida e accessibile, consultare le varie delibere di giunta, prenotare gli uffici e i servizi, rimanere aggiornato sui vari eventi ed iniziative della città. Inoltre, sono previsti canali di contatto diretto con il Sindaco e con la Giunta Comunale, per far presente agli Assessori competenti, oltre a problematiche e interventi necessari, anche progetti ed iniziative per migliorare Bastia”.

L’obiettivo della nuova App è quello di avvicinare l’Amministrazione al cittadino, utilizzando uno strumento digitale moderno e facilmente accessibile da tutti con il proprio cellulare.

“Credo che una buona Amministrazione – conclude Pecci – debba saper anche comunicare in maniera efficace e al passo con i tempi tutti i provvedimenti e le notizie riguardanti la città ai suoi cittadini, coinvolgendoli a 360° oltre che fisicamente, anche attraverso piattaforme di socializzazione e informazione moderna”.