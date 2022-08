Search for: Search Button

Laura Servi, M5S, l’inerzia dell’Amministrazione guidata dal sindaco Lungarotti

Tornare sugli stessi argomenti sta diventando, anche per noi, pedante, ma, siamo costretti a farlo per l’inerzia del Sindaco e dei suoi collaboratori. Un giudizio condiviso da tantissimi concittadini. Oggi, e lo scrivo con preoccupazione, ancora non si vedono purtroppo proposte, insomma idee alternative al NULLA dimostrato dall’attuale amministrazione in carica.

Con molta tristezza non si vede l’avvio di progetti per la gestione del verde cittadino per cui fu approvato all’unanimità una proposta di regolamento, per non parlare più in generale di ambiente come chiesto nell’ordine del giorno per l’adesione di Bastia al patto dei sindaci per il clima e l’ambiente che ci fu chiesto di emendare secondo i desiderata del sindaco a febbraio 2020, nulla per le famiglie che in autunno vedranno arrivare bollette esorbitanti per le quali noi chiedevamo di intervenire riservando un assestamento di bilancio a sostegno di coloro che non ce la fanno, sull’urbanistica poi: un primo incontro in commissione con l’architetto che ha spiegato i criteri per la stesura del nuovo PRG, per il resto doviziosi chiarimenti sui social del Presidente del Consiglio Ing. Provvidenza alle domande di cittadini sullo stato di strade e lavori in corso. Niente di niente, ma non assistiamo nemmeno all’indicazione di risoluzione dei problemi della scuola XXV Aprile e delle strutture per lo sport che si trascinano da 3 anni.

Questo è lo stato dell’arte, questa è la situazione in cui Bastia va avanti per inerzia.

Pertanto anche noi non possiamo esimerci dal chiedere all’amministrazione guidata da Paola Lungarotti di esprimere senza la genericità degli annunci in consiglio o delle lettere ai consiglieri sullo stato dei progetti del PNRR e senza coprirsi con l’ipocrita formula del voler fare il bene comune, cosa ha intenzione concretamente di dare alla città entro i prossimi 2 anni.

E’ un atto doveroso.

Laura Servi

Consigliere comunale MoVimento 5 Stelle Bastia Umbra