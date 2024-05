Laura Servi M5s ritira sottoscrizione a nomine scrutatori a Bastia Umbra

Laura Servi M5s – Laura Servi, consigliera capogruppo del Movimento 5 Stelle a Bastia Umbra, ha espresso il suo disaccordo con le decisioni prese dalla maggioranza in commissione riguardo alle nomine degli scrutatori. Il Movimento 5 Stelle ha sempre lottato contro la pratica delle nomine dirette degli scrutatori, al fine di eliminare qualsiasi possibilità di creare sentimenti di gratitudine da parte degli scrutatori verso i politici che li hanno nominati.

Nel corso di questo quinquennio, la commissione elettorale ha cercato di stabilire delle linee guida condivise che hanno portato alla presentazione e alla protocollazione di manifestazioni d’interesse. Tuttavia, il risultato è che sono più o meno sempre le stesse persone a svolgere il servizio di scrutinio ai seggi.

La delibera di consiglio N. 18 del 09-02-2015, presentata dal predecessore di Servi, il consigliere Marcello Rosignoli, venne approvata a maggioranza. Inoltre, l’allora consigliera Fabrizia Renzini presentò un atto di indirizzo per applicare il criterio del sorteggio, che fu bocciato con DCC N.7 del 23-01-2017 e successivamente con la proposta di Servi, anch’essa bocciata con DCC n° 6 del 26-01-2023. Questi eventi sono il segno di una linea di principio del Movimento 5 Stelle, secondo cui dovrebbe prevalere il criterio di eterogeneità, favorendo disoccupati e studenti nella scelta delle persone chiamate a fare gli scrutatori.

Un anno e mezzo fa, il Sindaco Paola Lungarotti, sia in commissione elettorale da lei presieduta, sia in consiglio per il tramite del suo assessore, dichiarò che per la prossima nomina degli scrutatori si sarebbe dovuto procedere garantendo la rotazione delle persone nominate nell’ambito di tutte le sezioni del territorio comunale.

Nella commissione elettorale a cui Servi ha partecipato ieri mattina, ha proposto di nominare gli scrutatori in stato di disoccupazione, anche usando un elenco di manifestazioni d’interesse di persone non iscritte all’albo degli scrutatori volontari, in ottemperanza alla circolare n° 28 del Ministero degli Interni. Questa proposta avrebbe permesso a molte persone disoccupate che hanno bisogno di ricevere il compenso previsto dalla legge per il servizio di scrutatori a Bastia di svolgere tale servizio.

Tuttavia, non essendo d’accordo con le scelte sostenute dai componenti di maggioranza in commissione, Servi ha fatto verbalizzare la sua posizione e non ha sottoscritto le nomine. Questo atto dimostra il suo impegno nel sostenere i principi del Movimento 5 Stelle e nel difendere gli interessi dei cittadini di Bastia Umbra.