Le Consulte svuotate, Grasso, politica impone sua visione

Forza Italia accusa l’assessore di egemonia ideologica

Nel comunicato stampa firmato da Giusy Grasso, segretario di Forza Italia Bastia Umbra, si denuncia con fermezza la progressiva perdita di significato delle Consulte comunali, nate nel 2018 come strumento di partecipazione democratica e trasparente. Approvate all’unanimità dal Consiglio comunale, le Consulte erano state pensate per dare voce alle associazioni del territorio, garantendo autonomia operativa e indipendenza dalle logiche politiche.

Il regolamento, redatto sotto la supervisione di Marcello Rosignoli (M5S), prevedeva che gli amministratori potessero partecipare solo su invito, proprio per evitare condizionamenti. Ogni Consulta includeva due rappresentanti del Consiglio comunale, scelti tra cittadini non affiliati a partiti o movimenti politici.

Oggi, secondo Grasso, la situazione è radicalmente cambiata. Le Consulte sembrano aver perso la loro funzione originaria, trasformandosi in strumenti subordinati alla volontà dell’amministrazione. Le convocazioni avvengono solo su iniziativa politica, le proposte sono spesso unilaterali e la partecipazione appare condizionata dalla presenza degli assessori.

Un esempio emblematico è l’ultima riunione della Consulta della Cultura, tenutasi martedì scorso solo perché l’assessore era presente. Durante l’incontro, sono state avanzate iniziative monocratiche, nonostante il dissenso espresso da alcuni partecipanti. Questo, secondo Grasso, evidenzia una gestione verticale e ideologizzata.

La polemica si estende alla programmazione natalizia. L’assessore ha annunciato un allestimento con carri allegorici, ritenuto inadeguato e distante dall’atmosfera natalizia. Grasso accusa l’amministrazione di voler svuotare il significato religioso della festa, sostituendolo con un folclore funzionale alla propria ideologia. “Se è ateo, nulla da eccepire,” si legge nel comunicato, “ma non può usare il suo ruolo per cancellare l’anima della comunità.”

Anche all’interno della maggioranza, secondo Grasso, serpeggia malcontento e disagio per una linea politica percepita come imposta. Forza Italia annuncia che monitorerà attentamente le iniziative natalizie, auspicando che le associazioni e le frazioni mantengano una programmazione coerente con la tradizione.

Il comunicato si chiude con un appello accorato: le Consulte non devono diventare strumenti passivi, né il Natale può essere ridotto a una parata ideologica. La comunità bastiola merita rispetto, ascolto e rappresentanza autentica.