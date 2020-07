Lega: anche a Bastia in piazza per tesseramento e raccolta firme

Anche questa settimana la Lega di Bastia Umbra torna in piazza, tra la gente, diversamente dai partiti poltronari che si affacciano solamente in periodo di campagna elettorale. Dopo aver proposto nello scorso week-end in tutte le piazze della nostra “Umbria: Bella e Sicura” il sondaggio per scrivere insieme il futuro della Regione, Sabato 4 luglio la Lega – Salvini Premier sarà in Piazza Mazzini a Bastia Umbra dalle 17 alle 19 per il tesseramento 2020 e per dire STOP cartelle esattoriali, STOP vitalizi e STOP sanatoria clandestini! Vieni a conoscerci, potrai anche iscriverti alla Lega e dare il tuo contributo di energie e passione. Le passerelle in villa le lasciamo a un governo imbarazzante imprigionato nei palazzi: noi stiamo in piazza, INSIEME per l’Italia del Lavoro. #primagliitaliani