Lentezza rilascio permessi costruzione e inefficienza Giunta

Lentezza rilascio permessi – Marco Giuliani, un cittadino che si autodefinisce “arrabbiato” sui social media, ha sollevato una questione importante riguardo l’efficienza dell’amministrazione comunale. Secondo Giuliani, la vera competenza di un’amministrazione comunale si manifesta nella gestione delle questioni quotidiane, non in quelle straordinarie.

Il Testo di Marco Giuliani

Giuliani ha presentato una domanda per un permesso di costruzione per una casa residenziale il 4 gennaio di quest’anno. Quasi quattro mesi dopo, è ancora in attesa di una risposta. Questa situazione mette in luce le inefficienze che affliggono non solo i progetti personali dei cittadini, ma anche l’economia della comunità.

La comunicazione con gli uffici tecnici del comune sembra essere un gioco di fortuna. Alcuni giorni ricevono risposte, altri giorni sono accolti dal silenzio. Questa incertezza ritarda ulteriormente il processo, poiché le richieste che avrebbero potuto essere comunicate in anticipo vengono trasmesse solo quando si riceve una risposta.

Ogni settimana di attesa si aggiunge alla precedente, e l’anno scorre rapidamente. Se l’amministrazione comunale fosse più efficiente, avrebbe già raccolto le tasse dovute. Le imprese locali avrebbero potuto iniziare i lavori, generando reddito e posti di lavoro. Invece, tutto rimane fermo, bloccato da una apparente mancanza di interesse per una gestione ottimale e tempestiva delle pratiche cittadine.

È compito dell’amministrazione comunale garantire che i servizi offerti funzionino in modo efficiente, non solo nei mesi che precedono le elezioni. Le azioni come il rifacimento delle strade o l’inaugurazione di nuove strutture sono apprezzabili, ma non dovrebbero oscurare la necessità di un’efficacia quotidiana nei servizi di base.

Giuliani spera che la primavera, stagione di rinascita, porti con sé un rinnovamento anche nelle istituzioni, indipendentemente da chi le rappresenti. Sia che si tratti di partiti riconfermati o nuovi, l’efficienza ordinaria dovrebbe essere una priorità.

Marco Giuliani