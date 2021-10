Il Pd chiede: «Che fine ha fatto il cancello in ferro battuto»

C he fine ha fatto il cancello in ferro battuto, pezzo importante dell’artigianato e della storia della città? Molti sono stati gli interventi fatti dal gruppo consiliare del Partito Democratico per capirne di più. Sembra sia stato smaltito come rifiuto speciale. C’è davvero da dolersene ma non da sorprendersi. È infatti ormai nota la facilità con cui si buttano pezzi importanti della nostra storia, simboli e doni dei maestri che hanno reso bella la nostra città. E con altrettanta faciloneria ci viene anche detto che nel magazzino del comune ve ne sta una copia (brutta ed inutilizzabile) gentilmente regalata. /

Partito Democratico Bastia Umbra

Gruppo consiliare PD Bastia Umbra