L’ospedale da Campo di Bastia Umbra fa discutere tantissimo

Il 7 aprile la Presidente Tesei annuncia pubblicamente la realizzazione di un Ospedale da Campo a Bastia con 30 posti di terapia intensiva finanziato da Banca d’Italia.

Il 17 aprile presento un’interrogazione urgente alla Giunta in cui chiedo di conoscere i costi puntuali della realizzazione, i fornitori delle strutture e i soggetti a cui sarà affidata la costruzione e messa in opera della struttura.

Il 22 aprile la Giunta delibera l’approvazione dell’allestimento dell’Ospedale, specificando che l’atto viene approvato in MODALITÀ’ RISERVATA, in quanto la sua divulgazione potrebbe essere LESIVA DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA, e quindi che non saranno resi noti i dati dei fornitori e delle aziende coinvolte nella realizzazione.

Che sia tutto un caso? Tutto questo scrive Andrea Fora