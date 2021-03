Chiama o scrivi in redazione

Ma non vi sembra sia stata sfigurata la facciata del palazzo comunale?

di Antonio Mencarelli

Doveva essere un adeguamento statico, di riduzione del rischio sismico, di adeguamento impiantistico e di efficientamento energetico quello del palazzo municipale, ma ora, tolti i ponteggi che coprivano la visuale della parte anteriore, viene da chiedersi perché sia

stata sfigurata la facciata disegnata nel 1962 dall’arch. perugino Antonio Bindelli (1899-1985). La modifica ha interessato tutte le numerose finestre che sono state allungate causando una bruttura che urta con l’armonia e la linea del disegno originario.

Perché questa scelta così radicale da determinare una modifica sostanziale di come l’edificio si mostrava all’esterno? Non conta nulla l’aspetto estetico di un edificio simbolo della comunità e sede della massima assemblea cittadina? Inoltre è stata aperta una lunga feritoia sulla parte sinistra, con ulteriore deturpamento dell’insieme che fa imbruttisce ancora di più l’intero complesso in tutte le sue parti.

Non c’è nessuno in comune che guarda queste cose? Ingegneri, architetti, tecnici, professionisti, hanno occhi per vedere? Eppure l’ing. Bindelli è conosciuto dai laureati con il prof. Paolo Belardi, il docente universitario che all’illustre progettista ha dedicato un libro e un convegno. Perché averlo trattato così male?

I consiglieri comunali sono interessati sul serio? Si danno da fare per approfondire i vari progetti, diffondere tra la gente le soluzioni prospettate dagli amministratori?

L’opinione pubblica è adeguatamente informata da chi avrebbe il compito morale di farlo, così come le varie associazioni? Si continua a ripetere che il Palazzo (cioè quelli che al suo interno vi fanno politica, secondo la metafora coniata da P.P. Pasolini nel 1975) è lontano dalla gente; ora vediamo che lo stesso, materialmente, è anche più indecente a vedersi, e il rischio che si corre è quello di un futuro senza via di scampo.

C’è il caso che sarà fatta anche l’inaugurazione solenne, una volta condotti definitivamente a termine i lavori, iniziati nel luglio 2018, così che al danno si aggiungerà anche la beffa.