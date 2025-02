Nuova Amministrazione: Pd, Rimediare agli Errori del Passato

Nuova Amministrazione – Dopo le ultime elezioni amministrative, la giunta Pecci ha iniziato a lavorare per risolvere le numerose problematiche lasciate in sospeso dalle precedenti amministrazioni. La destra locale, incapace di accettare il risultato elettorale, ha lanciato accuse cariche di odio verso l’attuale giunta, che cerca di portare avanti il proprio programma per migliorare la città.

Un tema particolarmente delicato è la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla storia del T-RED. La consigliera Lungarotti aveva acquistato il dispositivo ma non lo aveva installato prima delle elezioni, lasciando l’onere alla nuova amministrazione. La giunta Pecci, invece, ha installato il T-RED per migliorare la sicurezza all’intersezione di Via Hochberg e ha avviato un piano del traffico comunale per risolvere anni di immobilismo.

Tra le azioni concrete messe in atto, la messa in sicurezza di Via San Rocco e l’introduzione della rotonda sul Ponte di Bastiola hanno ridotto il traffico e migliorato la qualità dell’aria in Via Firenze. Inoltre, l’amministrazione Pecci ha avviato l’iter per la costruzione della rotonda in Via Hochberg, progetto mai avviato dalle precedenti amministrazioni di centrodestra.

La giunta si è anche occupata dei cantieri delle strutture sportive, come la nuova palestra delle Scuole Medie, il cui progetto iniziale era inadeguato per ospitare partite di pallavolo ufficiali. La nuova amministrazione ha lavorato per elaborare un progetto in variante che rispondesse alle necessità delle società sportive locali.

Per quanto riguarda le manifestazioni ed eventi, l’amministrazione Pecci ha cercato di rilanciare la cultura a Bastia Umbra, organizzando la rassegna “Prospettive 2025: Occidente”, che ha riscosso un grande successo e un’ampia partecipazione di pubblico.

Un altro tema centrale è la valorizzazione del verde pubblico. La precedente amministrazione aveva avviato un progetto di abbattimento di alberi su larga scala senza coinvolgere i cittadini. La giunta Pecci sta esplorando alternative per salvaguardare il patrimonio arboreo monumentale, riducendo al minimo gli abbattimenti legati ai cantieri stradali del PNRR su Via Roma.

L’amministrazione sta anche lavorando a un piano del verde comunale e a un piano di salvaguardia delle alberature monumentali, definendo linee guida operative per limitare gli abbattimenti e gestire le radici degli alberi.

Oltre a questi progetti, la giunta Pecci, insieme all’assessora Zocchetti, sta lavorando per il recupero e la riapertura della Colonia di Santa Lucia, e con gli assessori Furiani e Rosignoli per il nuovo PRG e il nuovo Palazzo dello Sport.

In conclusione, il Partito Democratico di Bastia Umbra ribadisce il proprio impegno a lavorare per una nuova prospettiva della città, migliorando la qualità della vita dei cittadini e rimediando agli errori del passato.