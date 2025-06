Nuova destinazione per l’Ex Mattatoio: focus sulla cultura

Bastia Umbra punta a polo culturale con biblioteca moderna

Bastia Umbra: l’area dell’ex mattatoio e piazza del Mercato è al centro di una ridefinizione programmatica che intende superare le incertezze progettuali passate. Le precedenti iniziative, sebbene approvate, sono state giudicate insostenibili e inadeguate alle necessità attuali della comunità, risultando in un blocco prolungato delle opere. Critiche emergono riguardo alla condotta di ex amministratori, accusati di voler influenzare il dibattito pubblico tramite narrazioni distorte, anziché proporre soluzioni concrete e praticabili.

L’amministrazione attuale ha delineato una chiara visione per l’area: la realizzazione di una nuova biblioteca comunale. Questa struttura ambisce a ospitare un patrimonio librario di almeno 50.000 volumi, superando di gran lunga i 20.000 attuali. Per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile uno spazio di almeno 900 metri quadrati, mentre l’ex mattatoio ne offre 450, insufficienti per la nuova destinazione. Nonostante le dimensioni limitate, l’edificio storico dell’ex mattatoio sarà comunque oggetto di recupero e valorizzazione, integrandosi in un piano di sviluppo urbano più ampio.

Il progetto complessivo si fonda su una pianificazione equilibrata, che connette le esigenze pubbliche – culturali, sociali e urbanistiche – con la fattibilità economica. Si prevede il ricorso a investimenti esterni, con l’obiettivo di evitare oneri diretti sul bilancio municipale. La rigenerazione dell’area include anche miglioramenti viari e urbanistici per favorire l’accessibilità e la vivibilità della zona. L’intento è trasformare quest’area in un vibrante polo culturale e ricreativo, con la biblioteca al centro, affiancata da spazi di aggregazione sociale e elementi che preservino la memoria storica del luogo. L’approccio mira a contrapporsi a quello che viene percepito come mero esercizio polemico, concentrandosi invece sulla costruzione effettiva del futuro cittadino.