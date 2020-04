Ospedale da campo a Umbria fiere, Thomas De Luca chiede a Claudio Dario

“Vorrei sapere quale valutazione è stata fatta per l’acquisto dell’ospedale da campo e se questa struttura sia necessaria, come renderla compatibile con il centro Umbria fiere per quanto riguarda aspetti come l’aria condizionata o il collegamento con altre strutture ospedaliere”. E’ quanto ha chiesto il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Thomas De Luca, al direttore Claudio Dario, in audizione in Terza Commissione.

La risposta è subito arrivata. “Come vi spiegavo, l’evoluzione della situazione ci ha portato dai 69 posti in terapia intensiva ai 104, più altri 15 con l’arrivo dei ventilatori. 140 posti di terapia intensiva attrezzabili, 120 mobili e altri che necessitano di interventi edilizi. Ci siamo preparati al peggio. Oltre ai 140 posti letto strutturali, è stato previsto un margine ulteriore. L’ipotesi Bastia Umbra è per essere pronti e inoltre si tratta di opera utilizzabile anche per altre situazioni calamitose, come un terremoto, nel caso portandolo più vicino agli ospedali. L’aspetto della mobilità della struttura è decisivo.