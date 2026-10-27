Palestina, opposizione lascia il consiglio comunale a Bastia

Ordine del giorno contestato: priorità ai problemi cittadini
📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra i consiglieri di opposizione lasciano l’aula durante la discussione di un ordine del giorno sulla Palestina. Contestano il ripetersi degli atti, chiedono maggiore attenzione ai problemi del territorio comunale.
I consiglieri di opposizione hanno lasciato l’aula del consiglio comunale di Bastia Umbra durante la discussione di un ordine del giorno sulla situazione israelo-palestinese. La protesta è avvenuta nella seduta del 27 ottobre 2026 ed è stata spiegata dagli esponenti delle minoranze in una nota congiunta.
Alla base della decisione, secondo i firmatari, c’è la scelta di portare nuovamente in consiglio un atto sul tema. I consiglieri sostengono che, dall’inizio della legislatura, l’assemblea si sia già occupata della questione palestinese in almeno altre due occasioni.
Le ragioni dell’uscita dall’aula
Nella nota, i rappresentanti dell’opposizione precisano che il gesto non deve essere interpretato come una semplice contrapposizione politica né come una posizione di sostegno implicito allo Stato di Israele.
La contestazione riguarda, spiegano, la ripetizione di iniziative che, a loro giudizio, non produrranno conseguenze pratiche. I firmatari citano anche un appello rivolto alla presidente del Consiglio attraverso il sindaco Erigo Pecci, esprimendo dubbi sulla possibilità che venga raccolto.
Gli esponenti delle minoranze ritengono comunque legittimo che il consiglio comunale intervenga su questioni sensibili e di rilievo internazionale, pur riconoscendo che esulano dall’azione amministrativa locale. A loro avviso, tuttavia, il susseguirsi di atti sullo stesso argomento ha assunto un carattere ripetitivo.
La richiesta all’amministrazione comunale
Al centro della presa di posizione c’è il ruolo dei consiglieri come rappresentanti dei cittadini di Bastia Umbra. I firmatari sostengono che il loro mandato debba concentrarsi sulle questioni che riguardano il Comune, affrontate con impegno e competenza.
Per questo invitano l’amministrazione a dedicare maggiore attenzione alle difficoltà del territorio. Secondo l’opposizione, ai problemi quotidiani della comunità vengono date risposte insufficienti o, in alcuni casi, non viene data risposta.
Nella nota i consiglieri affermano anche di aver partecipato in modo propositivo alle iniziative considerate più concrete, orientate al sostegno delle popolazioni in difficoltà. L’opposizione distingue quindi tali attività dagli atti discussi in aula, dei quali mette in dubbio l’efficacia.
I firmatari della nota
Il documento è sottoscritto da Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, di Civica per Bastia; Giulio Provvidenza, di Paola Lungarotti Sindaco; Moreno Ricci, del gruppo misto e vicecoordinatore di Forza Italia; Stefano Santoni e Francesca Sforna, di Fratelli d’Italia.
I sei consiglieri contestano anche l’argomento secondo cui gli atti approvati su temi internazionali potrebbero essere ricordati dai futuri amministratori. Nella loro nota si chiedono quanto i cittadini ricordino oggi le posizioni espresse in passato dal consiglio comunale su questioni geopolitiche e umanitarie.
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