Civica per Bastia chiede chiarimenti sui ritardi delle prove

📌 FLASH NEWS – Civica per Bastia segnala lo stop ai lavori di copertura della palestra XXV Aprile di Bastia Umbra per le prove di carico. Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa chiedono chiarimenti sulla sequenza dei lavori e delle verifiche.

I lavori per la copertura della palestra XXV Aprile di Bastia Umbra sono stati sospesi, secondo quanto riferito dai consiglieri comunali di Civica per Bastia, per consentire lo svolgimento delle prove di carico. In una nota, Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa chiedono all’amministrazione comunale di spiegare perché le verifiche siano state programmate dopo l’avvio degli interventi sulla copertura.

I due consiglieri riferiscono che i lavori sono partiti rapidamente dopo un loro precedente comunicato sulla struttura. La sospensione, segnalata nella nuova nota, avrebbe interrotto questa fase dell’intervento per lasciare spazio alle verifiche tecniche. È sulla successione di questi passaggi che si concentra la richiesta rivolta al Comune.

La sequenza proposta dai consiglieri

Secondo Degli Esposti e Raspa, le prove avrebbero dovuto essere prenotate in anticipo, così da poterle eseguire subito dopo il montaggio e prima di passare alle lavorazioni successive. Il punto sollevato dai consiglieri riguarda quindi anche il momento in cui fissare le verifiche. Una programmazione anticipata, nella loro ricostruzione, avrebbe consentito di collocarle tra la conclusione del montaggio e l’avvio della fase seguente.

I due esponenti di Civica per Bastia richiamano anche le possibili conseguenze di un esito sfavorevole. Se dalle prove emergessero criticità strutturali, sostengono, intervenire sarebbe più complicato con le lavorazioni già avviate e le risorse già impegnate. La nota presenta questa eventualità come un’ipotesi e auspica che le verifiche si concludano senza problemi.

La richiesta di chiarimenti al Comune

Per i consiglieri, l’avvio della copertura rende necessario chiarire come siano stati coordinati il montaggio, le prove di carico e le fasi successive. Degli Esposti e Raspa chiedono che il calendario delle lavorazioni tenga conto dei tempi necessari alle verifiche tecniche, attribuendo priorità alla sicurezza nella programmazione dell’intervento.

La nota si chiude con una richiesta di trasparenza verso i cittadini sulle scelte compiute. Civica per Bastia sollecita una spiegazione sui tempi delle prove e sulle ragioni per cui si è arrivati a sospendere la copertura dopo l’avvio dei lavori.