Palio, San Rocco chiude le sfilate con Commedia in tre atti!

Il Rione porta in Piazza Mazzini l’ultimo spettacolo in gara

📌 FLASH NEWS – Il Rione San Rocco chiude a Bastia Umbra, le sfilate del Palio de San Michele con Commedia in tre atti. Dopo lo spettacolo, nomination dei Premi Speciali; i vincitori saranno annunciati il 28 settembre durante Lizza e Palio.

L’ultima rappresentazione in Piazza Mazzini

Il Rione San Rocco conclude mercoledì 23 settembre il ciclo delle sfilate della 64ª edizione del Palio de San Michele. L’appuntamento è fissato alle ore 22 in Piazza Mazzini, a Bastia Umbra, con lo spettacolo “Commedia in tre atti”.

La serata completa le quattro rappresentazioni rionali in gara. Nei giorni precedenti sono saliti in scena Sant’Angelo con “Il coraggio di ricordare”, Moncioveta con “Errore di stampa” e Portella con “DiCarta”. Le prime tre serate hanno registrato tribune esaurite.

Il lavoro del Rione verso la sfilata

Arianna Pettirossi, al secondo anno da capitano del Rione San Rocco, ha descritto l’attesa dell’ingresso in piazza come un momento segnato da maggiore consapevolezza rispetto all’edizione precedente, ma anche dalla tensione che accompagna ogni sfilata.

La capitana ha richiamato il lavoro sviluppato nei mesi di preparazione. Ragazzi e ragazze del Rione hanno assunto incarichi e contribuito alla realizzazione di strutture, oggetti e altri elementi dello spettacolo. Per Pettirossi, il valore del percorso sta anche nell’orgoglio di chi vede concretizzarsi il proprio impegno.

L’adrenalina dell’ingresso in piazza

La sfilata arriva dopo settimane intense e poche ore di riposo. Pettirossi ha sottolineato come l’ingresso in Piazza Mazzini possa trasformare la stanchezza in energia, offrendo ai rionali la spinta conclusiva per portare in scena il lavoro svolto.

Il messaggio che il Rione San Rocco intende affidare a “Commedia in tre atti” riguarda l’accettazione di sé. La rappresentazione propone un confronto tra ruoli, maschere e identità, attraverso figure come un Giullare, una Regina e un Cavaliere, in un intreccio di ironia, equivoci e riflessioni.

Il ringraziamento ai rionali

Nel messaggio rivolto al Rione alla vigilia della sfilata, Arianna Pettirossi ha posto al centro la parola “grazie”. Un ringraziamento destinato a quanti hanno partecipato ai mesi di preparazione, condividendo lavoro, momenti difficili e occasioni di confronto.

La capitana ha ricordato anche le relazioni nate o consolidate nel percorso rionale, evidenziando la vicinanza reciproca come uno degli aspetti più significativi dell’esperienza.

La giuria e le nomination dei Premi Speciali

Le quattro sfilate sono esaminate da una Giuria Tecnica di sei componenti, provenienti dal teatro, dal cinema e dallo spettacolo. La presiede lo scrittore teatrale e regista Alberto Bassetti. Ne fanno parte la costumista Lia Francesca Morandini, lo scenografo teatrale Alessandro Chiti, l’attore Giorgio Cantarini, l’autore, regista e attore Gilberto Scaramuzzo e l’attore Pio Stellaccio.

Al termine della serata del Rione San Rocco saranno comunicate le nomination dei Premi Speciali della 64ª edizione: il Premio Monica Petrini per il miglior attore o la migliore attrice, il Premio Stella Nascente per le interpretazioni dei giovani protagonisti e il Premio Miglior Carro dedicato alla componente scenografica.

I vincitori saranno proclamati lunedì 28 settembre, durante la serata della Lizza e dell’assegnazione del Palio de San Michele 2026. I tre riconoscimenti non incidono sulla classifica generale della manifestazione.