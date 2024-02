Paola Lungarotti, consiglieri e assessori a Bastia alzano gli scudi

Paola Lungarotti – Come gruppo di centro destra, siamo rimasti stupiti dei fatti a cui abbiamo assistito in questi giorni, dalle dimissioni di Francesco Fratellini al dichiararsi non in totale linea con la maggioranza da parte dei consiglieri Bagnetti, Possati, Rustici, Ridolfi. Siamo basiti perché in questi anni abbiamo visto che gli stessi 4 consiglieri hanno sempre votato a favore delle proposte presentate in Consiglio Comunale e condiviso tutte le scelte dell’amministrazione Lungarotti, così come le scelte nell’ambito della giunta rappresentata da tutte e quattro le liste di appoggio.

Nelle numerosissime riunioni di maggioranza c’è sempre stato tra noi un sano e costruttivo confronto dialettico Abbiamo condiviso ieri le parole espresse dall’intergruppo costituito insieme ai consiglieri di Bastia Popolare, “Giunti a metà legislatura, è tempo di bilanci. E’ sotto gli occhi di tutti il grande impegno del Sindaco Paola Lungarotti che insieme alla giunta ha gestito al meglio il periodo della pandemia ed è riuscita a far ottenere al nostro Comune ingenti risorse pubbliche.

Importi mai visti in passato”. E’ per questo che i giudizi da loro emessi sul Sindaco in primis e di conseguenza sull’intero gruppo che da 5 anni sta amministrando con serietà e rigore e grande senso di responsabilità, disorientano tutti noi. Non possiamo per coerenza, oggettivo realismo e consapevolezza di quello che Bastia ha ottenuto grazie a questa amministrazione, giustificare un comportamento che dal piano delle visioni sta scendendo progressivamente e drammaticamente a quello delle lacerazioni che non hanno fondamento.

Il Vicesindaco e Assessore Valeria Morettini – Fratelli d’Italia Assessore Daniela Brunelli – Lista Paola Lungarotti Sindaco Assessore Mauro Timi – Lista Paola Lungarotti Sindaco Assessore Filiberto Franchi – Forza Italia Assessore Stefano Santoni – Fratelli d’Italia Presidente del Consiglio Giulio Provvidenza – Lista Paola Lungarotti Sindaco I consiglieri: Luigi Errico – Lista Paola Lungarotti Sindaco Michael Alunni Bernardini – Fratelli d’Italia Monica Bruschini – Fratelli d’Italia Roberto Roscini – Lista Paola Lungarotti Sindaco