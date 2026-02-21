Partecipazione ampia al confronto sul Referendum Giustizia ad Assisi

Incontro promosso da Forza Italia Assisi e Bastia Umbra

Si è svolto ieri ad Assisi l’incontro pubblico dedicato al Referendum della Giustizia, un appuntamento pensato per approfondire i contenuti del quesito referendario e favorire un confronto diretto con cittadini e rappresentanti del territorio. L’iniziativa, organizzata dalle segreterie comunali di Forza Italia Assisi e Forza Italia Bastia Umbra, ha registrato una partecipazione significativa, confermando l’interesse della comunità verso un tema di rilievo nazionale.

Tra i relatori sono intervenuti l’avvocato Simone Pasqualoni, capo del Dipartimento Giustizia provinciale, la segretaria comunale di Bastia Umbra Giusy Grasso e il segretario comunale di Assisi Evian Morani. Gli interventi hanno offerto un quadro chiaro e approfondito degli aspetti giuridici e istituzionali legati al referendum, fornendo ai presenti strumenti utili per comprendere le implicazioni della consultazione.

Il dibattito si è sviluppato in un clima costruttivo e partecipato, con numerose domande e osservazioni da parte del pubblico. Le riflessioni emerse hanno evidenziato attenzione e sensibilità verso un tema centrale per il funzionamento della giustizia e la tutela dei diritti.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre ufficializzata la costituzione del Comitato Referendum per Bastia Umbra, passo che consentirà di coordinare sul territorio le attività informative e organizzative in vista delle prossime iniziative legate al referendum.

L’appuntamento si è concluso con il ringraziamento degli organizzatori e con l’impegno a proseguire il percorso di confronto e divulgazione.