Pd Bastia, incontro su PNRR con Laureti e Proietti, ricco di spunti di riflessione

Si è tenuto lo scorso sabato 7 maggio l’incontro organizzato dal PD di Bastia Umbra dal titolo: il Pnrr alla luce del nuovo scenario europeo.

Sono intervenute l’Europarlamentare umbra Camilla Laureti (PD SeD), la Presidente della Provincia di Perugia nonché Sindaca di Assisi Stefania Proietti e le Dott.sse Sara Alimenti ed Elena Gentilini, europrogettiste che hanno accuratamente illustrato la modalità e la tipologia di accesso ai fondi stanziati dall’UE.

Nutrita la partecipazione all’incontro che ha interessato la cittadinanza; numerose persone infatti sono intervenute con domande e spunti di riflessione. Si è trattato di un momento di approfondimento necessario, perché richiesto da diversi cittadini per comprendere meglio ed avere suggerimenti sulle varie opportunità.

Ne è emerso che la possibilità di accedere ai finanziamenti stanziati dal PNRR rappresenta una possibilità che non possiamo perdere, come territorio comunale, provinciale e regionale. C’è la necessità di fare squadra tra i territori per creare la sinergia giusta necessaria al raggiungimento di un adeguato sviluppo economico, sociale e ambientale.

Inoltre, è fondamentale che la partecipazione ai bandi UE debba avvenire mediante la collaborazione con professionisti esperti in materia, onde evitare di veder sfuggirsi di mano possibilità irripetibili per la nostra Città.

La nostra Amministrazione come si sta muovendo? Monitoreremo riguardo l’operato della Giunta per il bene di tutta la comunità.

Ringraziamo sentitamente quanti sono intervenuti, con competenza e grande entusiasmo. E ringraziamo anche tutte le persone che lavorano con sacrificio e zelo all’interno del Partito Democratico di Bastia Umbra.

Fonte: Segreteria PD Bastia Umbra – Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra