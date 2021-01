Chiama o scrivi in redazione

PD Bastia, soddisfatti del primo incontro INFO PD sul piano vaccinale

Sono ripartiti gli appuntamenti online di Info PD promossi dal Partito Democratico di Bastia Umbra: si tratta di una serie di incontri di dialogo e confronto con esperti di diversi ambiti, allo scopo di informare la cittadinanza e costruire una seria e centrata proposta politica per il nostro territorio.

Il primo appuntamento dal titolo “Piano vaccinale e non solo…” è stato trasmesso ieri sera in diretta sulla pagina Facebook PD Bastia Umbra ed è stato seguito da numerose persone.

Sono intervenuti il Consigliere Comunale PD di Bastia Luisa Fatigoni e il Dott. Francesco Balducci, specializzando in Medicina di Emergenza e Urgenza presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Si è parlato di pandemia, ma dall’interessante punto di vista di un giovane medico: è stata ribadita la drammaticità che in certi casi il virus comporta e che colpisce le persone indipendentemente dall’età. “Novembre è stato un mese durissimo in ospedale, i livelli di burn out superavano i limite della tollerabilità” afferma il Dott. Balducci riferendosi al periodo più critico dei contagi nella nostra regione.

Tuttavia, il vaccino rappresenta una importante fonte di speranza, come ha spiegato dettagliatamente e scientificamente il nostro ospite. Si è affrontato anche il tema della sanità territoriale e della sua necessità di essere riorganizzata per scardinare un sistema ospedale-centrico, evitando così di sovraccaricare i pronto soccorsi.

Numerose sono state anche le domande poste da chi seguiva la diretta e questo ha reso l’incontro più interessante e interattivo.

Se siete curiosi, per chi se l’è persa o intende rivedere la diretta, basta collegarsi alla pagina Facebook PD Bastia Umbra: https://www.facebook.com//PDBastiaUmbra

Direttivo Unione Comunale Partito Democratico di Bastia Umbra

Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra