Pd Bastia sostiene Claudia Ciombolini, candidata alla Camera

“Ieri, la nostra candidata del territorio alla Camera dei Deputati Claudia Ciombolini, ha percorso Piazza Mazzini in occasione del mercato settimanale, riassaporando la ricchezza dello scambio e del confronto con i suoi concittadini. Claudia infatti ha vissuto e fatto parte attiva della città di Bastia per gran parte della sua vita, sempre con un occhio attento e propositivo alle attività civiche e politiche. Siamo fieri di sostenerla e accompagnarla in questa campagna elettorale per la sua persona, sempre disponibile e collaborativa, e per le sue idee, da cui ci sentiamo rappresentati. Claudia Ciombolini da sempre collabora con le attività del Partito Democratico di Bastia, non da ultimo la sua candidatura alle scorse elezioni amministrative.

Il PD di Bastia, con orgoglio, sostiene Claudia Ciombolini e domani sera 18/9 dopo le ore 20 potrete incontrarla e conoscerla in Piazza Mazzini a Bastia Umbra. Forza Claudia!”. A scriverlo in una nota è la segreteria del Partito democratico di Bastia Umbra e gruppo consigliare di Bastia Umbra.