Pd, sta nascendo a Bastia una rete di “mamme alla pari”

Ieri pomeriggio presso i giardini pubblici della Scuola Don Bosco di Bastia si è tenuto l’incontro “Spazio mamme peer”, evento promosso dalle Consigliere Comunali PD Luisa Fatigoni e Ramona Furiani.

da Pd Bastia Umbra

Siamo fieri del nutrito gruppo di mamme e bambini che hanno partecipato e che ringraziamo per credere fortemente in questa nostra proposta.

Il progetto che vogliamo portare avanti è quello di costruire sul territorio una rete di “mamme alla pari”, ovvero donne che vivono l’esperienza della maternità, hanno bisogno di condividere dubbi, emozioni, gioie, fatiche ed hanno deciso di mettersi in gioco per sostenere altre mamme, forti della loro esperienza personale e soprattutto del percorso formativo su alimentazione e cura del bambino che le ha preparate ad essere di aiuto ad altre mamme e genitori. Quest’ultimo grazie alla disponibilità di esperti competenti in vari settori.

Il gruppo sta cominciando a formarsi ed organizzarsi, grazie alla disponibilità della competenza di:

Dott.ssa Luisa Fatigoni, Ostetrica;

Dott.ssa Gabriella Stangoni, Pediatra;

Dott.ssa Ramona Furiani, Avvocata;

Dott.ssa Antonella Romansi, Psicologa.

A breve saranno organizzati altri appuntamenti. Intanto per chi fosse curioso o interessato, chiediamo di contattare il numero 320 83 93 249 (Luisa).

Un grazie a tutte le mamme che ieri hanno messo a disposizione la propria esperienza per permettere una reale analisi dei bisogni della genitorialità attuale.

Ed un ringraziamento anche all’Assessore Brunelli per la sua presenza e il sostegno dimostratoci.