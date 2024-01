Per il “Borgo Antico” di Bastia si Spiffera una certa storiella…

Per il “Borgo Antico” di Bastia si racconta una certa storiella…

Per il “Borgo Antico” – Fiato alle trombe. Come ogni fine lustro che si rispetti, torna il fervore, il fermento, la scivolosa scacchiera dove si muovono Re, Alfieri, Torri e soprattutto Regine.

Il Regno è travolto dalle mosse che la Corte pianifica in vista della successione al trono. Un susseguirsi di mosse del tressette, “il tre mangia il due, il due mangia l’asso”, che il Popolo percepisce solo perché è comparso qualche cantiere.

Per il Borgo si aggirano Viandanti che si intrattengono con i Sudditi desiderosi di esprimere la propria opinione, tirando le somme sul governo del Regno e sulla sua Regina.

Spifferi da ogni dove, vicoli, quartieri e frazioni. Gli ignari Viandanti vengono inondati dal malcontento, dal senso di impotenza, dalla rassegnazione. La Regina è inferma, e anche il suo Alfiere non sta tanto bene. Il Popolo urla a gran voce la successione al trono e una bella ripulita alla Corte. Niente, o quasi, è andato come sperato, nessuno ha avuto esaudito il desiderio di una gestione degna di un Regno moderno. Nessuno o quasi, perché la Regina non ha mantenuto le promesse fatte alla propria Corte dei miracoli, ma sembra aver limitato la sua azione a due principi: prebende ai simpatici, gabelle agli antipatici.

Il reame è regredito, involuto e degradato, con una Regina che dice e non fa e da un Capo dell’esercito che non decide. I Viandanti proseguono, per le strade dissestate, ad intrattenersi con la Plebe che grida all’avvicendamento, ma a Palazzo nulla sembra interessare, con la presunzione di aver governato come al tempo aureo di Cesare Augusto, tuonando contro le fazioni del dissenso. L’eco del malcontento arriva al Castello, ma la Regina e certi suoi dignitari glissano tra un’inaugurazione di botteghe, giubili e banchetti, qualche pittata delle linee di mezzeria e sparuti interventi di facciata realizzati con i denari dell’Impero, perchè quelli del Regno hanno trovato vie più opportunistiche.

La Regina è sola, l’Alfiere è isolato e a nulla sono valsi gli illuminati consigli di qualche Dignitario. Infine, i Viandanti annotano nelle loro pergamene la volontà del popolo: “O cade la Regina o cade il Regno. Tertium non datur”.

***

La morale di questa che potrebbe essere una favola da raccontare ai nipoti, ma che invece viene riportata da alcuni elettori bastioli di FDI, è che i partiti di Centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) possono scegliere se cambiare la Regina e sanare il Regno o salvare la Regina e perdere il Regno. Altra via non esiste, specialmente se non si dovessero ascoltare i propri iscritti e gli elettori.