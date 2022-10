Search for: Search Button

Piazza Mazzini, ma perché la

Maggioranza tace? Minoranze unite!

Piazza Mazzini – La piazza ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell’economia delle città e nella vita dei suoi abitanti: un mercato, un sagrato, un luogo del Palio che ha permesso con il trascorrere del tempo la nascita di uno spazio pubblico.

La piazza è punto di riferimento: un luogo dove storia, architettura e cultura si fondono e assumono il fulcro della vita urbana, affermando l’identità di un popolo e rafforzandone l’unità. Proprio come quando accogliamo qualcuno in casa nostra, la piazza rappresenta il luogo dove il visitatore può mettersi comodo e godersi quello che di bello abbiamo da offrirgli.

Liberarla dal passaggio dei mezzi

Dato che a Bastia ci è data finalmente la possibilità di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana non possiamo pensare che la fretta di rispettare termini e procedure equivalga ad una certa trascuratezza proprio nel curare lo spazio pubblico, non solo pensando alla durabilità della pavimentazione della piazza, ma anche alla ricreazione di un luogo di incontro. Il solo restyling nel tentativo di liberarla dal passaggio dei mezzi, rischia di farne un recinto chiuso ed impermeabile al resto che è intorno.

E qui, si pone la questione della visione e del cuore con cui la politica interpreta e gestisce l’interesse generale. La politica presuppone sempre l’ascolto delle ragioni dell’altro.

La diversità di opinioni genera coralità di contenuti e di proposte cioè CONDIVISIONE E CULTURA. Non sono solo 2 parole a caso per farle risuonare ad effetto, ma il modo di essere delle persone nella città che abitano. Da ciò scaturisce l’ascolto che è non dare per scontato che la propria idea di bene, senza ascoltare l’altro possa e debba essere accettata in forza delle procedure amministrative.

L’ascolto ed il confronto

Per questo motivo con l’auspicio che l’ascolto ed il confronto possano essere lo spunto per un progetto di rigenerazione urbana per tutti i cittadini di Bastia, stante il silenzio del Sindaco e della sua Giunta, dopo una settimana, come gruppi consiliari di minoranza (PD, M5S, Gruppo misto) abbiamo altresì protocollato la richiesta di convocazione del comitato civico che si aggiunge alla già protocollata richiesta di consiglio comunale aperto.