Preoccupazione per lavori Via Roma, analisi e impegno della Coalizione

Erigo Pecci, candidato del centro sinistra per la carica di sindaco del comune di Bastia Umbra, ha espresso profonda preoccupazione riguardo ai lavori in corso in Via Roma, uno degli assi principali della città. Questa strada non solo funge da colonna vertebrale della comunità, ma è anche cruciale per la connettività funzionale della zona, soprattutto considerando i progetti correlati come la Zona 30, che mira a garantire un flusso relazionale efficiente all’interno della città.

Attraverso un’analisi approfondita con il progetto “Uno Sguardo su Bastia”, Erigo Pecci ha evidenziato una serie di problematiche legate all’intervento di rifacimento della Via, finanziato con un investimento di fondi PNRR pari a 1,8 milioni di euro. Tra le criticità emerse, una delle principali è la mancanza di un percorso indipendente e sicuro per le biciclette, che sono costrette a condividere lo spazio con le automobili, aumentando così i rischi per la sicurezza stradale.

Inoltre, il progetto prevede la sostituzione dei cordoli in travertino dei marciapiedi con cordoli in cemento, una scelta che depaupera il valore architettonico della città e impoverisce il patrimonio artistico di Via Roma.

I tempi prolungati dei lavori stanno causando disagi agli operatori economici della zona e a coloro che devono accedere ad altre aree connesse. Questo rallentamento nella connettività della città potrebbe avere ripercussioni negative sul tessuto commerciale e sociale di Bastia Umbra, che necessita di un’eccellente connessione per sostenere la sua attività economica.

Per affrontare queste sfide, Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista si impegnano a sviluppare un Piano del Traffico completo, al fine di valutare l’impatto del maggiore carico di traffico sulle vie limitrofe a Via Roma. Questo piano mira a garantire una mobilità urbana sicura ed efficiente per tutti i cittadini, proteggendo gli interessi della comunità e promuovendo un approccio olistico alla gestione del traffico cittadino.

L’obiettivo finale è trasformare Via Roma in una colonna centrale di una rete infrastrutturale e relazionale cittadina, garantendo la sicurezza e la comodità di tutti i residenti e i visitatori di Bastia Umbra.