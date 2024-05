Presentato il programma di Paola Lungarotti, dieci macroaree

Sottotitolo: Paola Lungarotti e il Centrodestra Presentano il Programma Elettorale per il 2024-2029 a Bastia Umbra.

Key Words: Paola Lungarotti, Bastia Umbra, programma elettorale, centrodestra, infrastrutture, cultura, sostenibilità, inclusione sociale, elezioni comunali.

Nella serata di venerdì 3 maggio, Paola Lungarotti, sostenuta dai partiti di centrodestra e diverse liste civiche, ha rivelato il suo programma elettorale per il mandato 2024-2029 dal titolo “Bastia 10 e lode!”. L’evento si è svolto presso la sede del comitato elettorale, situata in piazza Mazzini a Bastia Umbra, attirando l’attenzione di cittadini e simpatizzanti.

Nel dettaglio, il programma delineato da Lungarotti e dai rappresentanti delle forze politiche che la appoggiano, tra cui Mauro Timi per la lista civica “Paola Lungarotti Sindaco”, Valeria Morettini per Fratelli d’Italia, Filiberto Franchi per Forza Italia e Fabrizio Gareggia per la Lega, mira a una complessiva rinascita della città tramite una serie di interventi strategici divisi in 10 macroaree.

Tra i punti salienti del programma, spicca la rigenerazione urbana con la costruzione di infrastrutture significative come il parcheggio multipiano nel piazzale delle Poste e lo sviluppo di spazi dedicati ai giovani presso la Colonia di Santa Lucia. Inoltre, il programma promette una particolare attenzione alla terza età con la trasformazione dell’ex clinica Pelliccioli in un centro diurno per anziani.

L’agenda di Lungarotti prevede anche misure per rafforzare il tessuto economico locale, con particolare attenzione al sostegno delle persone più vulnerabili e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della città. In ambito culturale, è prevista la riqualificazione dell’ex Mattatoio in piazza del Mercato come spazio espositivo e auditorium all’aperto, oltre alla creazione del Parco della musica di Costano e il rinnovamento del cinema teatro Esperia.

In termini di politiche ambientali e di sostenibilità, il programma propone lo sviluppo di una comunità energetica dedicata agli esercizi commerciali e l’introduzione di iniziative verdi come l’orticoltura biologica e l’ampliamento delle aree gioco per i bambini.

L’impegno di Lungarotti e del suo team si riflette anche nella volontà di rendere Bastia Umbra una città più sicura, pulita, e inclusiva, promuovendo politiche che garantiscano la qualità della vita per tutti i cittadini.

In conclusione, il candidato sindaco ha espresso fiducia nel programma proposto, sottolineando come esso rappresenti una continuità rispetto alle politiche già implementate negli ultimi cinque anni e come miri a esplorare nuove opportunità per la crescita e lo sviluppo di Bastia Umbra.

Le dieci macroaree

Energia pulita per il commercio e risorse per crescere

OBIETTIVO 100 : Nei primi cento giorni, attivazione del bando Re-Store per sostenere progetti di ristrutturazione e promozione delle attività commerciali con contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero con garanzia pubblica.

: Nei primi cento giorni, attivazione del per sostenere progetti di ristrutturazione e promozione delle attività commerciali con contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero con garanzia pubblica. B.CER : Creazione di una comunità energetica riservata agli esercizi commerciali, in grado di erogare energia pulita a basso costo . I profitti verranno reinvestiti in iniziative di supporto e promozione del commercio.

: Creazione di una riservata agli esercizi commerciali, in grado di erogare . I profitti verranno reinvestiti in iniziative di supporto e promozione del commercio. Piano arredo urbano: Collaborazione con cittadini, associazioni di categoria e di volontariato per identificare soluzioni per l’arredo urbano di piazze, viali e luoghi di aggregazione.

Bastia, che spettacolo!

OBIETTIVO 100 : Lancio del bando Cento-e-venti per supportare economicamente associazioni e imprese nell’organizzazione di eventi e intrattenimenti sul territorio comunale.

: Lancio del per supportare economicamente associazioni e imprese nell’organizzazione di eventi e intrattenimenti sul territorio comunale. Fuori salone : Implementazione di un programma biennale di manifestazioni correlate con il calendario degli eventi del polo fieristico regionale.

: Implementazione di un programma biennale di manifestazioni correlate con il calendario degli eventi del polo fieristico regionale. Palio dei Rioni: Continuazione delle iniziative per fornire spazi e strumenti adeguati ai Rioni per la realizzazione di edizioni del Palio sempre più sensazionali e di successo.

Il territorio è una risorsa

OBIETTIVO 100 : Riduzione della burocrazia per accelerare i tempi di risposta dell’amministrazione verso cittadini, imprese e professionisti.

: Riduzione della burocrazia per accelerare i tempi di risposta dell’amministrazione verso cittadini, imprese e professionisti. Revisione del PRG : Potenziamento dell’ufficio di piano per ottimizzare i tempi e avviare lavori sulla parte operativa del nuovo Piano Regolatore Generale.

: Potenziamento dell’ufficio di piano per ottimizzare i tempi e avviare lavori sulla parte operativa del nuovo Piano Regolatore Generale. Sicurezza del territorio: Completamento della messa in sicurezza contro il rischio idraulico e idrogeologico e nuovi interventi per la riduzione delle zone di rischio.

Bastia verde, pulita e smart

OBIETTIVO 100 : Piano straordinario di manutenzione del verde e delle infrastrutture, inclusa la segnaletica e i marciapiedi.

: Piano straordinario di manutenzione del verde e delle infrastrutture, inclusa la segnaletica e i marciapiedi. Città smart : Implementazione di tecnologie avanzate come illuminazione pubblica a LED, videosorveglianza e servizi integrati di ultima generazione attraverso strumenti di rapida realizzazione come il Project financing.

: Implementazione di tecnologie avanzate come illuminazione pubblica a LED, videosorveglianza e servizi integrati di ultima generazione attraverso strumenti di rapida realizzazione come il Project financing. Patti di collaborazione: Attuazione di accordi per la gestione condivisa di edifici e spazi pubblici.

Nessuno resta indietro

OBIETTIVO 100 : Potenziamento dei sostegni economici per le persone fragili e istituzione di un bonus per le famiglie per l’acquisto di beni e servizi per la prima infanzia.

: Potenziamento dei per le persone fragili e istituzione di un per l’acquisto di beni e servizi per la prima infanzia. Centro diurno presso l’ex clinica Pelliccioli.

presso l’ex clinica Pelliccioli. Uffici comunali di frazione: servizi tributi, polizia locale, commercio.

Cittadini del futuro

OBIETTIVO 100 : La città dei bambini: nuove aree giochi e potenziamento di quelle esistenti negli spazi verdi del territorio, con giochi e percorsi inclusivi.

: La città dei bambini: di quelle esistenti negli spazi verdi del territorio, con giochi e percorsi inclusivi. Consiglio comunale dei ragazzi con risorse economiche per la realizzazione dei progetti.

con risorse economiche per la realizzazione dei progetti. Giovani in piazza: attività pomeridiane in collaborazione con associazioni culturali e sportive del territorio nelle piazze della città o nei luoghi simbolo di Bastia (Colonia di Santa Lucia).

Valore sport

OBIETTIVO 100 : Sport per tutti. Sostegni economici per utenti fragili per la pratica di attività sportive.

: Sport per tutti. per utenti fragili per la pratica di attività sportive. Cinque milioni di euro nei prossimi 18 mesi per impianti sportivi efficienti e all’avanguardia : interventi sul Palazzetto dello Sport, sulla palestra delle scuole medie “C. Antonietti”, sulla palestra di “XXV Aprile”.

nei prossimi 18 mesi per : interventi sul Palazzetto dello Sport, sulla palestra delle scuole medie “C. Antonietti”, sulla palestra di “XXV Aprile”. Sport & Inclusione: sostegno e programmazione rafforzata di eventi ed attività legate allo sport per disabili.

Grandi opere per crescere, piccole opere per vivere bene

OBIETTIVO 100 : Ampliamento e sistemazione del cimitero del capoluogo e riqualificazione dei cimiteri delle frazioni.

: Ampliamento e sistemazione del e riqualificazione dei cimiteri delle frazioni. Piano Parcheggi : realizzazione di nuovi parcheggi (parcheggio multipiano piazzale Poste, parcheggi in zone periferiche) e razionalizzazione di quelli esistenti (parcheggi gratuiti per i residenti dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 in poi).

: realizzazione di (parcheggio multipiano piazzale Poste, parcheggi in zone periferiche) e razionalizzazione di quelli esistenti (parcheggi gratuiti per i residenti dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 in poi). Periferia zero: opere nelle frazioni e collegamenti con il centro (Piazza di Ospedalicchio, Pista ciclabile verso Costano).

Bastia città del lavoro

OBIETTIVO 100 : Riqualificazione infrastrutturale e manutenzione costante delle zone industriali , con ottimizzazione della segnaletica e toponomastica.

: Riqualificazione infrastrutturale e , con ottimizzazione della segnaletica e toponomastica. Viva i Mestieri! : Creazione e sostegno di percorsi di formazione e riqualificazione professionale in collaborazione con scuole, università e associazioni di categoria, modulate sulle esigenze del tessuto imprenditoriale bastiolo.

: Creazione e sostegno di percorsi di formazione e riqualificazione professionale in collaborazione con scuole, università e associazioni di categoria, modulate sulle esigenze del tessuto imprenditoriale bastiolo. Sostegno e sviluppo delle start-up in rete: in sinergia con le associazioni di categoria, realizzazione di un consorzio di imprese start-up in grado di sostenersi e garantirsi a vicenda.

La Cultura non è uno slogan