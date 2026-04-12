Ramo cade a Bastia, polemica sulla gestione dei pini

Centrodestra attacca: “Rischi per cittadini, serve intervento”
Polemica sulla gestione del verde pubblico a Bastia Umbra, dopo un episodio che nel pomeriggio ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un cittadino, mentre transitava con una carrozzina, ha sfiorato di essere colpito dalla caduta di un ramo.
A denunciare l’accaduto è il coordinamento del centrodestra e delle civiche di Bastia Umbra, che punta il dito contro l’amministrazione comunale e in particolare sull’assessore Ansideri, accusato di una gestione inefficace del patrimonio arboreo cittadino.
Secondo i firmatari della nota, la tutela del verde non può avvenire a discapito della sicurezza pubblica. Viene inoltre evidenziato come, a oltre un anno di distanza, siano stati sospesi interventi ritenuti fondamentali in alcune aree critiche della città, tra cui via Marsala.
“Non è accettabile che i cittadini corrano rischi per l’incuria”, si legge nella nota, che sottolinea l’assenza di una strategia chiara a quasi due anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione, nonostante in campagna elettorale fosse stato dato ampio spazio al tema della salvaguardia dei pini.
Il coordinamento parla di una situazione “inspiegabile” e chiede che vengano assunte responsabilità politiche, sollecitando interventi concreti per mettere in sicurezza le aree più a rischio.
Al centro della richiesta resta la tutela dell’incolumità pubblica, ritenuta prioritaria rispetto a qualsiasi altra valutazione.
Commenta per primo