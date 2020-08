Chiama o scrivi in redazione

Recitava così uno slogan elettorale per una Bastia piu’ bella e vivibile

Due nuovi palazzoni sorgono quasi appiccicati l’uno all’altro in zona centralissima. Scompaiono una graziosa villetta, giardini e orti. E ci sarà ancora altro in futuro. Il cemento, l’asfalto avanzano in città e nella nostra campagna verdeggiante. Riassumendo quanto scrivono i lettori di “Bastia Oggi”, urge una presa di coscienza da parte dei cittadini e soprattutto di chi siede nei banchi dell’assemblea consiliare.

di Antonio Mencarelli