Rottamazione, Bastia Popolare sfida il centrosinistra locale

Bastia Popolare: per la quinquies serviva la scelta comunale

📌 FLASH NEWS – Bastia Popolare replica al centrosinistra sulla rottamazione. La lista sostiene che nelle precedenti misure non serviva l’adesione comunale, mentre per la quinquies il Comune di Bastia Umbra poteva scegliere e ha detto di no.

La Lista civica Bastia Popolare interviene nel confronto politico sulla mancata adesione del Comune di Bastia Umbra alla rottamazione quinquies e replica alle posizioni espresse dal centrosinistra. Il nodo della contestazione riguarda soprattutto il confronto tra la nuova misura e le precedenti definizioni agevolate dei debiti affidati alla riscossione.

Secondo Bastia Popolare, non sarebbe corretto sostenere che l’attuale posizione critica nei confronti dell’amministrazione sia in contraddizione con le decisioni assunte dalle precedenti amministrazioni di centrodestra. La lista civica afferma infatti che le condizioni normative delle precedenti rottamazioni erano differenti rispetto a quelle previste per la quinquies.

La presa di posizione arriva attraverso un post nel quale Bastia Popolare contesta apertamente la ricostruzione del centrosinistra e concentra l’attenzione sulla distinzione tra rottamazione dei carichi e stralcio.

Bastia Popolare contesta il paragone con il passato

Il punto centrale della replica riguarda il funzionamento delle precedenti rottamazioni nazionali. Secondo quanto sostiene Bastia Popolare, i cittadini di Bastia Umbra con carichi comunali affidati a Equitalia o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione potevano accedere direttamente alle definizioni agevolate quando rispettavano i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale.

In quei casi, secondo la ricostruzione proposta dalla lista civica, non sarebbe stata necessaria una preventiva adesione del Comune di Bastia Umbra.

È su questa differenza che Bastia Popolare costruisce la propria replica politica. La lista respinge quindi l’accusa di incoerenza rispetto alle scelte compiute dalle amministrazioni precedenti e sostiene che non sia possibile mettere sullo stesso piano situazioni disciplinate da meccanismi diversi.

Nel post viene richiamata anche documentazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che la lista afferma di aver pubblicato a sostegno della propria posizione.

Il riferimento alla rottamazione quater del 2023

Bastia Popolare concentra una parte della propria argomentazione sulla rottamazione quater. Secondo quanto riportato dalla lista, nel 2023 alcuni carichi riferiti al Comune di Bastia Umbra – Ufficio Tributi sarebbero effettivamente rientrati nella definizione agevolata.

Per la lista civica questo elemento dimostrerebbe che i contribuenti interessati potevano beneficiare della misura prevista a livello nazionale senza che fosse necessaria una specifica deliberazione di adesione dell’amministrazione comunale.

La questione assume rilevanza nel confronto politico perché il centrosinistra, secondo la ricostruzione contenuta nel post, avrebbe richiamato una deliberazione del gennaio 2023 per sostenere la propria posizione.

Bastia Popolare contesta però l’equivalenza tra quel provvedimento e la scelta oggi richiesta sulla rottamazione quinquies.

La delibera del 2023 e lo stralcio dei carichi

Secondo la lista civica, la delibera del gennaio 2023 citata nel dibattito riguardava una misura differente dalla rottamazione.

Bastia Popolare sostiene che quel provvedimento fosse relativo allo stralcio parziale dei carichi fino a mille euro, con il mantenimento dell’obbligo di versare il capitale.

È proprio su questo passaggio che la lista invita a distinguere i due strumenti. Nella sua ricostruzione, infatti, rottamazione e stralcio non possono essere considerati equivalenti, perché producono effetti differenti e rispondono a discipline diverse.

Di conseguenza, secondo Bastia Popolare, la decisione assunta nel 2023 non può essere utilizzata per sostenere che le precedenti amministrazioni comunali avessero compiuto una scelta analoga a quella oggi contestata.

La differenza indicata per la rottamazione quinquies

Il quadro, secondo Bastia Popolare, sarebbe cambiato con la rottamazione quinquies. La lista sostiene che, in questo caso, fosse necessaria una decisione dell’ente locale affinché la misura potesse trovare applicazione sui carichi interessati.

Da qui nasce la critica politica rivolta all’attuale amministrazione comunale. Nella lettura proposta dalla lista civica, il Comune di Bastia Umbra avrebbe avuto la possibilità di aderire e avrebbe deciso di non farlo.

Per Bastia Popolare è questa la differenza determinante rispetto alle precedenti rottamazioni nazionali: in passato l’accesso dei contribuenti alle definizioni agevolate richiamate dalla lista non sarebbe dipeso da una scelta dell’amministrazione comunale, mentre con la quinquies sarebbe stato necessario un pronunciamento dell’ente.

Il confronto politico si concentra pertanto non sull’esistenza delle precedenti misure, ma sulle diverse modalità attraverso le quali queste potevano essere applicate ai carichi comunali.

La replica alle accuse di “memoria corta”

La presa di posizione di Bastia Popolare arriva dopo le critiche rivolte alla lista nel dibattito sulla mancata adesione alla nuova definizione agevolata.

Nel post, la civica respinge in particolare il riferimento alla “memoria corta”, sostenendo che prima di confrontare le decisioni attuali con quelle assunte negli anni precedenti sarebbe necessario considerare le differenze normative tra i diversi provvedimenti.

La lista ritiene quindi che il paragone con le amministrazioni di centrodestra non tenga conto del diverso funzionamento delle misure succedutesi nel tempo.

Il tono utilizzato nel post è fortemente critico nei confronti del centrosinistra. Sul piano dei contenuti, tuttavia, la contestazione viene concentrata soprattutto su un elemento: la necessità o meno di una deliberazione comunale per consentire ai contribuenti di beneficiare della definizione agevolata.

Rottamazione e stralcio al centro dello scontro politico

Un secondo elemento sul quale Bastia Popolare insiste è la distinzione tra la rottamazione e lo stralcio dei debiti.

Secondo la ricostruzione della lista, la misura richiamata attraverso la deliberazione del gennaio 2023 riguardava lo stralcio parziale di determinate posizioni fino a mille euro, mentre la rottamazione quater seguiva un diverso meccanismo.

Bastia Popolare sostiene quindi che utilizzare quella deliberazione come precedente dell’attuale scelta sulla quinquies porterebbe a sovrapporre strumenti differenti.

La distinzione diventa così uno dei punti centrali dello scontro politico. Da una parte viene richiamato il comportamento delle amministrazioni precedenti; dall’altra la lista civica replica sostenendo che quelle amministrazioni si trovavano davanti a un quadro normativo diverso e che, per le rottamazioni indicate nel post, non era richiesta una loro adesione.

Il ruolo dell’Ufficio Tributi richiamato dalla lista

Nella parte conclusiva della propria presa di posizione, Bastia Popolare richiama anche il ruolo del Settore Tributi del Comune di Bastia Umbra.

Secondo la lista civica, una verifica preventiva con gli uffici competenti avrebbe permesso di chiarire le differenze tra i diversi strumenti e di evitare, a suo giudizio, una ricostruzione non corretta delle precedenti decisioni.

Il riferimento agli uffici tributari viene utilizzato quindi per rafforzare la richiesta di un confronto fondato sulle caratteristiche tecniche delle misure adottate negli anni.

La questione resta strettamente collegata alla decisione politica sulla rottamazione quinquies, rispetto alla quale Bastia Popolare mantiene una posizione critica verso l’amministrazione.

Il confronto resta aperto a Bastia Umbra

La presa di posizione della Lista civica Bastia Popolare aggiunge così un nuovo passaggio al confronto sulla gestione dei carichi tributari nel Comune di Bastia Umbra.

La lista concentra la propria replica su una tesi precisa: le precedenti rottamazioni nazionali richiamate nel post avrebbero consentito ai contribuenti interessati di accedere direttamente alla definizione agevolata, mentre per la rottamazione quinquies sarebbe stata necessaria una scelta del Comune.

Secondo Bastia Popolare, l’amministrazione aveva dunque la possibilità di aderire alla nuova misura e ha deciso di non utilizzarla.

Il confronto con il centrosinistra si sviluppa pertanto su due piani collegati: da una parte la valutazione politica della mancata adesione alla quinquies, dall’altra la ricostruzione delle decisioni adottate in passato e delle norme che regolavano le precedenti definizioni agevolate.

Al centro rimane la distinzione indicata dalla lista tra rottamazione e stralcio, considerata determinante per valutare correttamente il comportamento delle precedenti amministrazioni e confrontarlo con la scelta compiuta oggi dal Comune di Bastia Umbra.