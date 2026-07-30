Rottamazione-quinquies, respinta la proposta di Fratelli d’Italia

Bastia Umbra, scontro in Consiglio sui debiti verso il Comune

🏛️ Bastia Umbra, il Consiglio comunale respinge l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia sulla Rottamazione-quinquies. Il partito critica la scelta della maggioranza e sostiene che la misura avrebbe aiutato cittadini e imprese.

Il Consiglio comunale di Bastia Umbra ha respinto l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia con il quale veniva chiesto al sindaco e alla Giunta di aderire alla cosiddetta Rottamazione-quinquies delle entrate comunali. La decisione ha aperto un confronto politico tra il gruppo di opposizione e la maggioranza che sostiene l’Amministrazione.

Fratelli d’Italia contesta l’esito della votazione e sostiene che l’adesione avrebbe rappresentato un’opportunità per affrontare le posizioni debitorie nei confronti del Comune, consentendo ai contribuenti interessati di procedere con pagamenti rateali e, secondo quanto indicato nella proposta, con l’azzeramento di sanzioni e interessi.

Il gruppo consiliare aveva sollecitato l’Amministrazione ad attivare lo strumento, ritenendolo utile sia per famiglie e imprese con debiti verso l’ente, sia per favorire il recupero di somme che, con il passare del tempo, potrebbero risultare difficili da riscuotere.

La proposta presentata da Fratelli d’Italia

L’ordine del giorno sottoposto al Consiglio comunale chiedeva al sindaco e alla Giunta di procedere con l’adesione alla Rottamazione-quinquies per le entrate di competenza comunale.

Secondo Fratelli d’Italia, la misura avrebbe permesso ai cittadini interessati di regolarizzare le proprie posizioni debitorie attraverso una modalità rateale, beneficiando al tempo stesso dell’eliminazione delle componenti relative a sanzioni e interessi.

Il partito sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare questa possibilità anche alla luce delle difficoltà economiche che continuerebbero a interessare una parte delle famiglie e delle attività produttive.

La proposta veniva presentata inoltre come uno strumento capace di produrre effetti sulle finanze comunali, favorendo il recupero di crediti che, secondo il gruppo di opposizione, potrebbero altrimenti diventare inesigibili.

Il doppio obiettivo indicato dall’opposizione

Fratelli d’Italia individua nella proposta due possibili benefici: da una parte ridurre il peso delle posizioni debitorie per i contribuenti, dall’altra aumentare la possibilità per il Comune di recuperare somme ancora dovute.

Il gruppo consiliare ritiene quindi che l’adesione alla misura avrebbe potuto contemperare le esigenze dei cittadini in difficoltà con quelle dell’Amministrazione relative alla riscossione delle entrate.

Nella nota diffusa dopo il voto viene sottolineato che lo strumento sarebbe già stato utilizzato da altre realtà e avrebbe potuto rappresentare, secondo il partito, una scelta di carattere amministrativo prima ancora che politico.

La maggioranza consiliare ha tuttavia respinto l’ordine del giorno, determinando la reazione di Fratelli d’Italia, che attribuisce alla decisione una precisa responsabilità politica.

Il confronto con il sindaco durante il Consiglio

Particolare attenzione viene dedicata dal gruppo di opposizione alla posizione assunta dal sindaco di Bastia Umbra durante la discussione in Consiglio comunale.

Secondo la ricostruzione contenuta nel comunicato di Fratelli d’Italia, il primo cittadino avrebbe motivato la propria contrarietà anche con la volontà di non agevolare coloro che non pagano quanto dovuto aspettando successivamente un provvedimento favorevole.

È proprio su questo punto che si concentra una parte rilevante della critica politica del gruppo consiliare. Fratelli d’Italia considera infatti questa impostazione non adeguata a rappresentare tutte le situazioni nelle quali un contribuente può accumulare un debito nei confronti dell’ente.

Per il partito, una posizione debitoria non sarebbe necessariamente conseguenza di un comportamento opportunistico, ma potrebbe derivare anche da condizioni economiche che hanno impedito a famiglie, lavoratori o imprese di rispettare gli obblighi tributari.

Il nodo delle famiglie e delle imprese in difficoltà

Fratelli d’Italia sostiene che nel valutare l’opportunità di adottare strumenti di definizione delle posizioni debitorie sia necessario distinguere tra comportamenti intenzionali e situazioni determinate da difficoltà economiche.

Secondo il gruppo, dietro il mancato pagamento possono trovarsi famiglie, lavoratori e attività produttive che non sono riusciti a sostenere regolarmente gli obblighi tributari.

Da questa considerazione deriva la contestazione alla posizione attribuita al sindaco durante il dibattito consiliare. Il partito ritiene infatti sbagliato assimilare automaticamente chi presenta una situazione debitoria a chi sceglie deliberatamente di non pagare contando su successive agevolazioni.

Il confronto sulla Rottamazione-quinquies assume così anche una dimensione politica più ampia, con differenti valutazioni sull’utilizzo degli strumenti messi a disposizione per gestire le entrate comunali e le posizioni dei contribuenti.

Fratelli d’Italia critica la scelta della maggioranza

Nel comunicato, Fratelli d’Italia esprime un giudizio fortemente critico nei confronti della maggioranza che ha respinto la proposta, definendo la decisione distante dalle necessità di cittadini e imprese che attraversano situazioni economiche difficili.

Il gruppo di opposizione sostiene che l’ordine del giorno rappresentasse una scelta di responsabilità amministrativa e che il mancato accoglimento abbia determinato la rinuncia a una possibilità che, nella valutazione del partito, avrebbe potuto produrre benefici per entrambe le parti coinvolte.

Da un lato ci sarebbero stati i contribuenti chiamati a regolarizzare la propria posizione; dall’altro il Comune avrebbe potuto puntare a una maggiore capacità di recupero delle somme ancora da incassare.

Fratelli d’Italia interpreta quindi il voto contrario come una scelta politica della maggioranza, contestandone motivazioni ed effetti potenziali.

Il tema della riscossione delle entrate comunali

Uno dei punti centrali dell’intervento riguarda proprio la capacità dell’ente di recuperare i propri crediti.

Secondo Fratelli d’Italia, la possibilità di rateizzare gli importi e intervenire sulle componenti accessorie avrebbe potuto incentivare i contribuenti interessati a definire le rispettive posizioni.

La conseguenza, nella valutazione espressa dal gruppo, sarebbe stata una maggiore probabilità di incassare crediti che nel tempo potrebbero diventare difficilmente recuperabili.

Il partito collega quindi il sostegno ai contribuenti alla necessità di tutelare contemporaneamente la solidità finanziaria dell’Amministrazione comunale.

Si tratta della principale motivazione economica utilizzata dall’opposizione per sostenere l’ordine del giorno e contestare la decisione assunta dalla maggioranza durante la seduta consiliare.

Il confronto politico proseguirà in Consiglio

Fratelli d’Italia annuncia che continuerà a proporre iniziative rivolte a cittadini e imprese e a sostenere l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa quando ritenuti utili per la comunità.

Il gruppo considera la gestione delle situazioni debitorie un tema da affrontare tenendo conto anche delle condizioni economiche concrete dei contribuenti, evitando valutazioni generalizzate sulle ragioni che hanno determinato il mancato pagamento.

Nella posizione espressa dopo il voto, il partito ribadisce inoltre la necessità di utilizzare gli strumenti disponibili per rafforzare la capacità finanziaria dell’ente e, contemporaneamente, intervenire sulle difficoltà delle persone e delle attività economiche.

Il mancato via libera alla Rottamazione-quinquies diventa così un nuovo terreno di confronto politico nel Consiglio comunale di Bastia Umbra, con Fratelli d’Italia che contesta la decisione della maggioranza e conferma l’intenzione di proseguire la propria iniziativa sul tema delle entrate e del sostegno ai contribuenti.