Sarà ora che la coalizione civico-progressista parli più di sé stessa che degli altri

Riceviamo e Pubblichiamo*

Quando leggi certi comunicati non si può non rispondere. Rispondo per le mistificazioni lette e per l’ennesima strumentalizzazione politica che hanno ricevuto la giunta da me presieduta e la maggioranza di centrodestra che ha governato il Comune nella passata legislatura, rei, a dire della coalizione di centrosinistra, di aver fatto scelte che non guardano al futuro ma solo alle campagne elettorali. Avrei tanto da scrivere dopo un anno e mezzo di continue accuse, mi limiterò invece a sottolineare quelle più significative con l’auspicio da parte mia e di tantissimi concittadini che il centrosinistra passi dalla fase del piagnisteo a quella di una seria e responsabile azione di governo che sui fatti, e non solo sulle parole e i battibecchi, dimostra di saper investire nel futuro.

Innanzitutto va ripristinata la verità. L’amministrazione precedente non si è limitata “a destinare i fondi PNRR esclusivamente” alla Piazza e a via Roma, agli iniziali cinque milioni che provenivano originariamente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2021, n. 56, con cui sono stati finanziati anche l’Arco di Sant’Angelo, il Palazzetto dello Sport, viale Giontella e via San Francesco, si sommano altre risorse ottenute con il PNRR. In tre anni di mandato amministrativo perché due persi causa covid e crisi mondiali, abbiamo ottenuto finanziamenti per più di 40 Progetti di cui 22 con il PNRR e investiti più di 41 milioni per recuperi, adeguamenti sismici, efficientamento, manutenzione, strade, illuminazione e tanto altro. È ora quindi che la coalizione di centrosinistra si confronti su questi numeri e non sulle chiacchiere.

In secondo luogo va ricordata e riconosciuta la nostra eredità. Abbiamo lasciato opere durature e di qualità con lo spirito di riportare Bastia all’attenzione e alla partecipazione dei concittadini e del territorio tutto, opere finite e opere da concludere ma tutte fino ad ora promosse dall’ amministrazione precedente, ne vogliamo ricordare alcune? Il Parco Acquatico, l’ex Mattatoio di Costano, il Palazzetto dello Sport, la Chiesina del Cimitero di Costano, la Tensostruttura, le piste polivalenti, le piste ciclopedonali, le sedi dei rioni e tanto altro. C’è il nostro report di fine mandato che riporta tutta la verità, quella che fa paura al centrosinistra perché i confronti e i paragoni sono su fatti concreti: non abbiamo dimenticato nessun quartiere, nessuna frazione.

Il centrosinistra nel comunicato cita solo la Piazza e via Roma, grottesco, proprio su queste due opere, in opposizione, riconobbe la necessità e l’importanza, oggi lo stesso le riduce a mero intervento estetico omettendo spudoratamente l’imponente intervento strutturale che hanno subito. Abbiamo incontrato ostacoli e subito anche insuccessi, nessuno ne è esonerato, è vero, ma la bilancia per ora non pende dalla nostra parte.

La lingua batte dove il dente duole, è ora che il centrosinistra dimostri molti più fatti e si limiti sulle chiacchiere: “la botte piena non fa rumore” .

La coalizione di centrosinistra è così fissata nell’ attaccare ripetutamente le scelte della precedente amministrazione da non rendersi conto che a forza di insistere anche chi prima la sosteneva adesso qualche dubbio ce l’ha, del tipo: è l’unica cosa che ha dimostrato di saper fare e se non ci riesce dalla porta principale, lo fa dalla finestra, come è successo con il comunicato sull’inaugurazione dei tre nidi ad Assisi.

E’ passato il tempo dei proclami, i cittadini vogliono leggere i fatti, quelli veri, e la differenza tra impegno ordinario e impegno straordinario, quello vero.

*Paola Lungarotti, già Sindaco del Comune di Bastia Umbra e Presidente della Giunta Esecutiva.