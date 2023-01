Siluro su coordinatore Forza Italia? Lungarotti: “Smentisco”

Siluro su coordinatore Forza Italia? Paola Lungarotti: “Smentisco”

Siluro su coordinatore – Dichiarazione del Sindaco Paola Lungarotti su quanto asserito dal PD nel comunicato. Di solito si attacca il nemico quando è forte. Il debole soccombe da solo. Ai narratori che sul si dice costruiscono favole, per essere buoni, mistificazioni per quello che sono, smentisco senza ombra di dubbio che “abbia mosso i vertici regionali di Forza Italia per far rimuovere il coordinatore di Bastia” che tra l’ altro non vedo da tempo e a cui non saprei cosa sottolineargli. Non mi risulta altresì che nell’ambito degli incarichi politici, il coordinatore locale di partito abbia ruolo determinante e decisionale nell’Amministrazione comunale da alimentare nel Sindaco desideri di allontanamento. Come sempre mistificatori.