Sindaco Bastia, l’opposizione è sempre opposizione, sterile e faziosa

“La Giunta esecutiva nella seduta del Consiglio Comunale del 28 gennaio ha presentato un emendamento al bilancio 2021 per l’utilizzo delle risorse dal fondo Covid avanzate nel 2020 (di cui abbiamo potuto disporre solo a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021) per mantenere invariate le tariffe del servizio quote mensa scolastica che erano state aumentate, limitatamente per il periodo emergenziale, a causa dell’incremento di personale e di servizio per rendere il servizio idoneo al contrasto del contagio. Tutta la minoranza, e sottolineiamo tutta, si è astenuta, ma come è possibile? Sanno fare solo opposizione a prescindere dai temi trattati e dalle scelte di buon senso da adottare. Se si sono astenuti su questo emendamento, ci chiediamo, su che cosa si esprimeranno a favore dei cittadini superando così la sterile faziosità politica?” Lo scrivono il Sindaco Paola Lungarotti e la sua Giunta.