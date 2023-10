Sistemazione ritardata dell’area vicino al parcheggio delle poste

Sistemazione ritardata dell’area – Nel comunicato diffuso dalla Segreteria del Partito Democratico di Bastia Umbra e dal Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra, si esprime un crescente malcontento riguardo alla gestione degli interventi di sistemazione nell’area adiacente al parcheggio delle poste. Sebbene il completamento dei lavori sia stato accolto positivamente, le critiche all’Amministrazione per i tempi prolungati di intervento e la mancanza di coordinamento nelle attività urbanistiche emergono in maniera chiara.

L’attesa per la conclusione di questi lavori era già elevata, specialmente in vista della celebrazione del Palio de San Michele, ma è avvenuta solo in seguito alle pressioni delle minoranze locali. L’area in questione, notoriamente trafficata e vicina al cuore pulsante della città, ha sofferto di condizioni precarie per un periodo prolungato, alimentando le critiche sulla capacità amministrativa e sulla mancanza di considerazione per il decoro e le esigenze urbane.

Ulteriori preoccupazioni sono state sollevate in relazione agli effetti dei lavori sulla stagione estiva e sulle attività commerciali locali. La mancanza di previdenza da parte dell’Amministrazione nel coordinare i tempi dei lavori con le esigenze dei gestori dei locali circostanti è stata fortemente criticata. Le polemiche si sono estese all’idea che l’Amministrazione stia trasformando la città in un vasto cantiere aperto, con presunte finalità legate al periodo elettorale imminente.

Le critiche principali si concentrano sul ritardo accumulato negli ultimi 14 anni nella gestione dei lavori pubblici, con numerosi cantieri ancora in sospeso. L’avvio dei lavori nella Piazza Mazzini e in Via Roma, a soli 7 mesi dalle elezioni, è stato indicato come un’ulteriore prova dell’approccio inefficace adottato dall’Amministrazione locale. Questi interventi hanno avuto un impatto significativo sulla mobilità e sulla socialità della città, alimentando l’insoddisfazione e le critiche da parte della comunità locale.