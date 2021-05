8 Maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa, bandiera esposta

Il Sindaco Paola Lungarotti con la Presidente di Croce Rossa Italiana Comitato Bastia Umbra Luana Cascelli, il Vicepresidente Gabriele Rosini e alcuni volontari dell’Associazione si sono incontrati nella Sala della Consulta dove la Bandiera rimarrà esposta fino al 9 maggio.

© Protetto da Copyright DMCA

“Grazie – dice il Sindaco – L’Amministrazione si sente profondamente orgogliosa per quello che avete fatto prima e per quello che state facendo oggi in questa situazione pandemica. Quello che è importante è quello che voi volontari fate a livello locale, il volontariato ha operato ed opera nella realtà del territorio come certezza in un momento di profonda incertezza.

Esprimo il sentimento del grazie non solo a nome mio e di tutta l’Amministrazione ma anche a nome di tutta la comunità. Grazie alla Croce Rossa Italiana per la disponibilità, grazie ai volontari nella loro persona perché una struttura che ha valore lo ha con tutte le persone che collaborano a quello stesso valore”.

“Sindaco la ringrazio tantissimo per questa meravigliosa opportunità che ci ha dato – continua la Presidente della Croce Rossa Comitato Bastia Umbra – è stato un onore per me consegnarle la bandiera della Croce Rossa, io ringrazierò sempre i miei volontari perché sono il fulcro e la gioia di tutto il Comitato, siamo sempre pronti a dare una mano alle famiglie bisognose e a tendere una mano al prossimo, questo è il nostro scopo”.