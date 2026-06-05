Arredo urbano nuove regole e confronto per il piano comunale

Le nuove regole sulla gestione del decoro pubblico a Bastia
L’amministrazione comunale di Bastia Umbra ha ufficialmente avviato le procedure per la definizione del nuovo Regolamento Comunale del Decoro e dell’Arredo Urbano. L’iniziativa si inserisce in un quadro di pianificazione strategica volto a rinnovare la fisionomia del territorio cittadino, tutelando il patrimonio collettivo e migliorando la vivibilità generale. Con l’obiettivo di rendere il percorso il più possibile trasparente e inclusivo, le autorità locali hanno indetto un’assemblea pubblica per illustrare la bozza del documento. L’appuntamento istituzionale è fissato per martedì 9 giugno 2026, a partire dalle ore 21:00, e si svolgerà negli spazi aperti del piazzale antistante la sede del Municipio.
Gli obiettivi del provvedimento e il confronto con il territorio
La redazione di questa normativa nasce dalla necessità di individuare linee guida chiare per la valorizzazione del paesaggio urbano. L’ente locale intende così offrire una risposta concreta alle esigenze di ordine e pulizia espresse dalla comunità, istituendo un quadro di riferimento valido sia per i privati sia per gli operatori economici. Proprio per questa ragione, l’incontro pubblico è stato concepito come un tavolo di confronto allargato, rivolto non solo ai singoli residenti, ma anche alle associazioni di categoria, alle imprese commerciali, ai tecnici e ai professionisti operanti nel settore urbanistico ed edilizio. Durante il dibattito, i partecipanti avranno l’opportunità di analizzare i punti principali della bozza, avanzando proposte di modifica, osservazioni tecniche e contributi integrativi destinati a essere valutati prima dell’adozione definitiva in consiglio comunale.
Le aree di intervento e le nuove prescrizioni tecniche
Il testo del regolamento disciplina in modo minuzioso una vasta gamma di elementi visivi e strutturali che determinano l’immagine pubblica della città. Le nuove disposizioni riguarderanno nello specifico i criteri per l’installazione di infissi, la configurazione delle vetrine commerciali, la manutenzione dei portoni d’ingresso e le caratteristiche cromatiche e dimensionali delle insegne e delle targhe pubblicitarie. Inoltre, saranno introdotte regole precise per l’allestimento di tende da sole, ombrelloni, impianti di illuminazione esterna e dehors, stabilendo i parametri per l’occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico. Un’attenzione particolare verrà dedicata anche alla gestione dei cantieri edili, alla manutenzione delle aree verdi e alla cura delle porzioni immobiliari private che risultano visibili dalle strade principali.
Focus sul centro storico e percorsi di adeguamento
Una sezione specifica del documento si concentra sulla tutela del nucleo antico di Bastia Umbra e dei quartieri limitrofi. Per queste zone di pregio storico, l’amministrazione ha previsto vincoli più stringenti in termini di coerenza architettonica e paesaggistica, con lo scopo di salvaguardare l’identità storica locale. Il piano mira a bilanciare lo sviluppo delle attività commerciali con il rispetto dell’accessibilità e della sicurezza stradale. Nel corso della presentazione pubblica verranno chiarite anche le procedure burocratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e i tempi previsti per l’adeguamento delle strutture già esistenti alle nuove normative vigenti.
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