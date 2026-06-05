Arredo urbano nuove regole e confronto per il piano comunale

Trump “Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ucraina, Iran e Medio Oriente al centro del lungo incontro del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con i giornalisti nello Studio Ovale, nel corso del quale il capo della Casa Bianca ha affrontato anche i temi dell’energia, della politica interna e del ruolo dei media, ribadendo la linea dell’amministrazione […]

Putin “In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica” MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Le truppe russe “avanzano lungo tutto il fronte” in Ucraina, ma la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione “attraverso mezzi pacifici” sulla base di quanto concordato nel vertice del Ferragosto 2025 in Alaska con Donald Trump. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin incontrando i capi di diverse agenzie internazionali.La […]

Zelensky scrive a Putin “Incontriamoci e finiamo questa guerra” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera indirizzata a Vladimir Putin. “La scelta ora spetta a voi. Basta con la guerra. L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra […]

Governo, ok Cdm a decreto attuazione patto Ue su migrazione e asilo ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei Ministri allo schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea su migrazione e asilo. Il Patto UE sulla migrazione e l’asilo sarà in vigore dal 12 giugno 2026 e il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri servirà […]

Cina autorizza 166 imprese a capitale estero per servizi di telecomunicazione PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sta ampliando costantemente l’apertura del settore delle telecomunicazioni: ieri, il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha dichiarato che 166 imprese a capitale estero hanno ottenuto le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni pilota nel campo dei servizi di telecomunicazione a valore aggiunto, da quando, nel febbraio 2025, è […]

Nextchem alla Venice Climate Week, al centro la transizione del settore marittimo VENEZIA (ITALPRESS) – Nel percorso della transizione energetica, il mare torna al centro del dibattito industriale e geopolitico, non solo come spazio fisico ma come laboratorio di innovazione. In questo contesto si inserisce l’approccio di Nextchem, società del gruppo MAIRE, che contribuisce alla trasformazione del settore marittimo con una strategia fondata su integrazione tecnologica e […]

Cina, stanziati 99,9 mld di yuan per sussidi all’infanzia per il 2026 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese delle Finanze ha stanziato per quest’anno 99,9 miliardi di yuan (circa 14,65 miliardi di dollari) di fondi del governo centrale per i sussidi all’infanzia, in aumento del 10,6% rispetto al 2025, come parte degli sforzi volti a sostenere il sistema nazionale di tali sussidi.Sommati ai fondi dei governi […]

Azerbaigian, Zeynalov “Italia è un partner chiave, acquisizione Ip strategica” BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – L’Italia è un partner “di importanza chiave” per l’Azerbaigian e l’acquisizione, finalizzata lo scorso 8 maggio, di Italiana Petroli (IP) da parte della sua compagnia petrolifera statale Socar ha una valenza “strategica”. Lo ha dichiarato Orkhan Zeynalov, viceministro dell’Energia dell’Azerbaigian, in un incontro con i giornalisti italiani presso la sede del […]

BaxEnergy, governance rafforzata e crescita nel gruppo giapponese Yokogawa ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) – BaxEnergy, società attiva nelle realizzazione di soluzioni digitali per le aziende energetiche globali, avvia una nuova fase della propria storia industriale: da realtà imprenditoriale territoriale a corporate tech company globale, con governance manageriale rafforzata e una visione strategica strutturata nel medio-lungo periodo. Con il prossimo lancio ufficiale del Piano Industriale 2026-2028, […]