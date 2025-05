Assemblea pubblica su multe e T-Red il 29 maggio

Il comitato incontra i cittadini al Centro San Lorenzo

Assemblea pubblica – Il comitato “Sì Rotatoria, No T-Red” ha annunciato un’assemblea pubblica per la serata di giovedì 29 maggio, con inizio alle ore 20:30, presso il Centro Sociale San Lorenzo. L’incontro sarà incentrato sugli sviluppi più recenti riguardanti il confronto tra i cittadini e l’amministrazione comunale sulle sanzioni legate al sistema T-Red installato nei pressi della rotatoria locale.

Durante l’incontro, i rappresentanti del comitato riferiranno quanto discusso nel corso del confronto con il sindaco, avvenuto nella sede del Municipio lo scorso 16 maggio. Tale appuntamento ha rappresentato un momento cruciale per esporre le criticità segnalate dalla cittadinanza e raccogliere le posizioni dell’amministrazione in merito all’utilizzo del dispositivo di rilevazione delle infrazioni semaforiche.

Uno dei punti centrali dell’assemblea sarà l’analisi delle sanzioni accessorie ricevute da molti cittadini, in particolare i secondi verbali notificati per omessa comunicazione dei dati del conducente. La questione riguarda in particolare la decurtazione di punti dalla patente di guida, un provvedimento che ha suscitato numerose proteste da parte degli automobilisti coinvolti.

Il comitato si propone di offrire un’occasione concreta per fornire supporto pratico e chiarimenti normativi a chi si è visto recapitare più di una contravvenzione. Verranno fornite indicazioni su come procedere per eventuali contestazioni, con la possibilità per i cittadini di presentarsi muniti di copia del verbale ricevuto e un documento d’identità valido, così da poter ricevere assistenza puntuale e personalizzata durante l’incontro.

Assemblea pubblica

L’assemblea intende essere anche un momento di informazione collettiva, in cui sarà possibile confrontarsi sui temi legati alla sicurezza stradale, all’equità delle sanzioni e all’utilizzo delle tecnologie di controllo della viabilità. Il comitato continua infatti a sostenere la propria contrarietà all’attuale collocazione del sistema T-Red, ribadendo la propria preferenza per soluzioni alternative come la rotatoria, ritenuta più idonea a garantire sicurezza e fluidità del traffico.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i cittadini, in particolare a coloro che ritengono di aver subito provvedimenti sanzionatori ingiustificati e che desiderano approfondire le modalità per tutelare i propri diritti. Il comitato sollecita inoltre i partecipanti a diffondere l’informazione ad amici, parenti e conoscenti che potrebbero essere interessati alla tematica o coinvolti direttamente nelle recenti notifiche di contravvenzioni.

Durante la serata saranno illustrate anche le future iniziative del comitato, che proseguirà il confronto con le istituzioni e manterrà aperto il dialogo con la popolazione per promuovere soluzioni condivise e rispettose delle esigenze di tutti.

Il comitato conferma la propria disponibilità ad ascoltare le segnalazioni dei cittadini e a coordinare azioni comuni che possano contribuire alla modifica dell’attuale gestione dei dispositivi elettronici di rilevamento. L’intento è quello di favorire una maggiore trasparenza nell’applicazione delle normative vigenti e di garantire un trattamento equo per tutti gli automobilisti coinvolti.

L’evento del 29 maggio rappresenta quindi un’opportunità per approfondire temi rilevanti per la collettività e per fare il punto sulle attività già avviate, consolidando la partecipazione civica e rafforzando il rapporto tra cittadini e amministratori. L’iniziativa è parte del percorso intrapreso dal comitato per proporre modifiche concrete alla viabilità cittadina, con l’obiettivo dichiarato di costruire un modello di convivenza più equilibrato tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali.