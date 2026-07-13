Assemblea pubblica su opere viarie, dossier al Centro San Michele

Presentazione pubblica del dossier

La lista civica Bastia Popolare promuove un’assemblea pubblica dedicata all’approfondimento della storia amministrativa di due tra le principali opere infrastrutturali del territorio comunale. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio alle ore 21.00 presso il Centro San Michele di Bastia Umbra, dove sarà presentato il dossier dal titolo “La storia non si riscrive, si racconta”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini una ricostruzione cronologica basata su documenti ufficiali relativi al cavalcaferrovia di Ospedalicchio e al sottopasso di via Firenze, due interventi che negli ultimi vent’anni hanno attraversato un articolato percorso amministrativo.

Un lavoro costruito sui documenti ufficiali

Il dossier raccoglie e ordina oltre due decenni di atti amministrativi, comprendendo delibere, convenzioni, conferenze di servizi, progetti e ulteriore documentazione istituzionale riguardante le due opere. Il materiale prende in esame il periodo compreso tra il 2004 e il 2026, con l’intento di ripercorrere l’intero iter che ha interessato gli interventi infrastrutturali.

Secondo quanto illustrato dagli organizzatori, il lavoro è stato predisposto per consentire ai cittadini di conoscere in maniera ordinata l’evoluzione delle procedure amministrative, attraverso una ricostruzione fondata esclusivamente sugli atti ufficiali disponibili.

Oltre vent’anni di iter amministrativo

Nel corso degli anni si sono succedute amministrazioni comunali e regionali di diverso orientamento politico, alternando governi di centrosinistra, centrodestra e nuovamente centrosinistra. Il dossier ripercorre le decisioni assunte durante queste diverse fasi amministrative, evidenziando il contributo fornito dai vari enti coinvolti nello sviluppo delle opere.

La documentazione ricostruisce un percorso caratterizzato da numerosi passaggi tecnici, urbanistici e autorizzativi che, nel tempo, hanno inciso sull’avanzamento dei progetti. L’elaborato sottolinea inoltre come i principali passaggi che hanno consentito di superare gli ostacoli più rilevanti e di creare le condizioni per la realizzazione delle infrastrutture si siano sviluppati negli anni in cui città e Regione erano amministrate dal centrodestra.

Secondo la ricostruzione contenuta nel dossier, spetta ora all’attuale amministrazione comunale e alla nuova Giunta regionale, entrambe di centrosinistra, completare l’iter amministrativo già avviato, trasformando gli accordi raggiunti negli atti conclusivi necessari alla realizzazione delle opere.

Obiettivo dichiarato: ricostruire i fatti

Gli organizzatori precisano che il lavoro non è stato realizzato con l’intento di attribuire meriti o alimentare contrapposizioni politiche, ma con la finalità di ricostruire la successione degli eventi attraverso la documentazione amministrativa.

L’iniziativa punta quindi a fornire uno strumento di consultazione che permetta ai cittadini di comprendere come si sia sviluppato nel tempo il percorso delle due infrastrutture, ricordando che la realizzazione delle opere pubbliche è generalmente il risultato di processi amministrativi articolati e distribuiti nell’arco di più legislature.

Documenti consultabili tramite codici QR

Una delle caratteristiche del dossier è la presenza di codici QR inseriti all’interno del volume. Attraverso questi strumenti sarà possibile consultare e scaricare direttamente i documenti originali richiamati nel testo, consentendo ai cittadini di verificare autonomamente il contenuto degli atti amministrativi citati nella ricostruzione.

L’inserimento dei collegamenti digitali rappresenta un elemento pensato per facilitare la consultazione delle fonti documentali utilizzate nella predisposizione del lavoro di ricerca.

Gli interventi previsti durante la serata

Nel corso dell’assemblea interverranno Stefano Ansideri, già sindaco di Bastia Umbra, Enrico Melasecche, consigliere regionale della Lega, ed Emanuele Tini, architetto e coordinatore dell’intervento relativo all’Area Franchi e alle opere collegate.

Durante l’incontro saranno illustrati i principali passaggi amministrativi e tecnici che hanno caratterizzato l’evoluzione del cavalcaferrovia di Ospedalicchio e del sottopasso di via Firenze. L’attenzione sarà rivolta ai tavoli tecnici, alle convenzioni e agli accordi istituzionali che hanno accompagnato il percorso delle due infrastrutture fino alle soluzioni oggi nella fase di attuazione.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di approfondimento dedicata alla ricostruzione documentale di uno dei temi infrastrutturali più rilevanti per il territorio di Bastia Umbra, attraverso la consultazione degli atti ufficiali che hanno segnato l’evoluzione delle opere nel corso degli ultimi vent’anni.