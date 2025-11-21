Assemblea a San Lorenzo su rotatoria e ricorsi T-Red a Bastia Umbra

Defibrillatore nell’area verde e aggiornamenti legali in corso

Il Comitato “Sì Rotatoria, No T-Red” convoca i cittadini di San Lorenzo per un’assemblea pubblica fissata a martedì 25 novembre alle ore 20:30 presso il Centro sociale. L’incontro servirà a fare il punto sulle principali iniziative avviate, con particolare attenzione al progetto di dotare l’area verde di un defibrillatore e agli sviluppi dei ricorsi contro le sanzioni T-Red.

Il percorso per l’acquisto dell’apparecchiatura salvavita è già in fase avanzata: sono stati avviati contatti con una ditta specializzata per definire costi e modalità di installazione. Gran parte delle risorse necessarie è stata raccolta durante la cena del Comitato del 12 agosto, e in assemblea sarà comunicato l’ammontare complessivo, insieme all’eventuale quota residua e ai prossimi passaggi operativi.

Sul fronte legale, entro gennaio 2026 si chiuderà il calendario delle udienze presso il Giudice di Pace. Finora i procedimenti avviati tramite il Comitato si sono conclusi con l’annullamento in autotutela dei verbali da parte del Comune, evitando ulteriori spese per l’Ente. Nelle prime udienze erano già maturati circa 4.000 euro di spese legali. Le sentenze hanno disposto il rimborso ai ricorrenti dei diritti versati, e per questo il Comitato invita gli interessati a comunicare il proprio IBAN durante l’assemblea.

Le verifiche hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna decurtazione dei punti patente, neppure per chi aveva pagato i verbali senza ricorrere. Un risultato considerato significativo, ottenuto grazie all’azione coordinata del Comitato.

Resta alta l’attenzione sul progetto della rotatoria destinata a sostituire i semafori. Nonostante le rassicurazioni dell’Amministrazione, i procedimenti avanzano con lentezza e appare ormai improbabile il rispetto delle scadenze fissate dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027. Nell’ultima versione approvata del Piano 2026-2028 l’intervento non compare più, e il Comitato ha chiesto chiarimenti al Sindaco tramite pec, senza ricevere risposta dopo oltre trenta giorni.

Non è arrivato alcun riscontro neppure alla richiesta di partecipazione alla conferenza di servizi che dovrà approvare il progetto. Durante la presentazione pubblica della rotatoria, il sindaco aveva annunciato la riattivazione del sistema T-Red a fini sanzionatori. La delibera di Giunta è stata pubblicata nei giorni scorsi e sarà oggetto di valutazione nell’assemblea, dove verranno discusse le possibili iniziative da intraprendere.

L’appuntamento del 25 novembre è aperto a tutta la cittadinanza, con un invito particolare rivolto ai ricorrenti, chiamati a portare il proprio IBAN per consentire l’accredito dei rimborsi.