Assorbenti gratuiti servizio esteso al Liceo Sesto Properzio di Bastia Umbra

Olbia capitale della boccia, al Palageovillage il challenger verso Los Angeles OLBIA (ITALPRESS) – Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell’Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al PalaGeovillage. L’evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove […]

Mattarella “Da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace” Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda.

Olbia capitale della boccia, al Palageovillage il challenger verso Los Angeles OLBIA (ITALPRESS) – Saranno 22 le nazionali al via della quinta edizione dell’Olbia 2026 World Boccia Challenger, in programma dal 12 al 20 ottobre al PalaGeovillage. L’evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove […]

Legge elettorale, dalla Camera via libera alla fiducia sull’articolo 1 con 226 sì ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull’articolo 1 della legge elettorale. I voti favorevoli sono stati 226, quelli contrari 147 e gli astenuti 3. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS).

Il Coni nomina Malagò commissario Figc “Ha prevalso il buon senso” ROMA (ITALPRESS) – La Giunta nazionale del Coni ha deliberato il commissariamento della Figc, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. “Se adesso sono tranquillo? Sì, in questo senso forse anche del ragionamento di buon senso, perchè solo di buon senso stiamo parlando” ha dichiarato […]

Il premio Nobel per la fisica a Francis Halzen ROMA (ITALPRESS) – Il premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato al belga Francis Halzen “per i contributi decisivi all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica”. Ad annunciarlo è stata l’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Nato a Tienen nel 1944, Halzen è professore […]

Dall’IA alla robotica, torna la serie di podcast “Fly Me to the Moon” di Mundys ROMA (ITALPRESS) – Torna “Fly Me to the Moon – Futuri in arrivo”, la serie di podcast ideata e promossa da Mundys e condotta dal giornalista Riccardo Luna, con una seconda stagione dedicata alle persone, alle tecnologie e alle idee che stanno già cambiando il nostro modo di vivere e immaginare il futuro. Prodotta da […]

Trasformare la crisi climatica in capacità di agire, al via il Salone della CSR MILANO (ITALPRESS) – Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale torna anche quest’anno ad accendere i riflettori sulla sostenibilità. Dal 6 all’8 ottobre, all’Università Bocconi di Milano, si lavora per analizzare il presente con l’obiettivo di scrivere un futuro migliore: non un traguardo teorico, ma un processo concreto che coinvolge oltre 250 organizzazioni, più di […]

Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027 Il numero 1 del tennis mondiale saltera' anche le Atp Finals per i problemi al ginocchio