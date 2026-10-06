Assorbenti gratuiti servizio esteso al Liceo Sesto Properzio di Bastia Umbra

Il Comune amplia il progetto nella nuova sede, via Giontella
📌 FLASH NEWS – Il Comune di Bastia Umbra estende al Liceo Classico Sesto Properzio il servizio di assorbenti gratuiti. Il progetto, gestito dalle Farmacie Comunali, arriva nella sede di via Giontella e punta a tutelare la dignità e privacy.
Il Comune di Bastia Umbra amplia la distribuzione gratuita di assorbenti igienici nelle scuole, includendo il Liceo Classico Sesto Properzio. L’estensione coincide con l’avvio del nuovo anno scolastico e con l’arrivo dell’istituto nella sede di via Giontella. Le studentesse potranno usufruire dei distributori previsti dal progetto comunale, pensato per rispondere alle loro necessità quotidiane nel rispetto del benessere e della riservatezza.
Dalla prima attivazione all’ampliamento
Il percorso è iniziato alla Scuola Secondaria di primo grado Colomba Antonietti, attraverso la deliberazione della Giunta comunale numero 195 del 24 settembre 2024. In seguito, il servizio è stato introdotto in altri plessi del territorio.
L’inserimento del Liceo Classico Sesto Properzio consente ora di raggiungere anche le ragazze della scuola secondaria di secondo grado. L’assessore alle Farmacie Comunali, Ermanno Cormanni, collega questa scelta alla presenza della nuova realtà scolastica in città e alla volontà di assicurare alle sue studentesse un’opportunità già disponibile negli altri istituti coinvolti.
Fornitura, smaltimento e assistenza
La gestione fa capo al Settore Farmacie Comunali, coordinato dalla responsabile Roberta Gabrielli, che ha seguito l’attivazione e il progressivo sviluppo dell’iniziativa.
Il servizio non si limita a mettere a disposizione gli assorbenti: comprende anche lo smaltimento dedicato e interventi tecnici programmati per mantenere in funzione i distributori. Questi elementi accompagnano la fornitura e ne sostengono la continuità.
Roberta Gabrielli evidenzia l’importanza di un accesso semplice e discreto. Alla disponibilità dei prodotti si affianca inoltre la sensibilizzazione delle studentesse sul loro utilizzo responsabile, un aspetto previsto per accompagnare il funzionamento del progetto.
Le misure regionali per le scuole
L’esperienza di Bastia Umbra precede le più recenti iniziative regionali. Nell’ottobre 2025, l’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno di progetti pilota per distribuire gratuitamente prodotti igienici femminili nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Successivamente, il Programma annuale per il diritto allo studio 2026, previsto dalla legge regionale numero 28 del 2002, ha assegnato 25.000 euro alla sperimentazione di tampon box negli istituti umbri. La misura riconosce il ruolo di questi interventi nel contrastare la povertà mestruale e nel favorire ambienti scolastici inclusivi.
Il progetto verso le strutture sportive
Tra i prossimi sviluppi indicati da Ermanno Cormanni figura l’ampliamento della fornitura agli impianti sportivi. Il Comune sta lavorando per portare il servizio al Pala Giontella e alla struttura di San Lorenzo.
L’assessore ha citato anche la palestra di XXV Aprile, dove l’introduzione delle forniture è prevista una volta terminata la struttura. Si tratta di un ulteriore ambito di sviluppo del progetto, oltre alla rete scolastica già interessata dalla distribuzione.
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