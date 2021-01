Attivazione in Umbria del numero unico emergenza Europeo (NUE) 112

E’ stata ufficializzata l’attivazione in Umbria del Numero Unico di Emergenza 112, presentato in conferenza stampa presso la Prefettura di Perugia, In Umbria quindi ci sarà un solo numero, il 112, per le chiamate di emergenza.

Le telefonate ai numeri a 112, 113, 115 e 118 – sulla base di un Protocollo d’Intesa tra Umbria e Marche – verranno così convogliate verso un’unica Centrale di risposta situata ad Ancona che, per entrambe le Regioni, in relazione al tipo di segnalazione ricevuta provvederà a smistare la chiamata alla centrale operativa delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco o del Servizio Sanitario d’Emergenza competente per territorio

Il Numero Unico Europeo 112 si può chiamare da rete fissa, mobile, sms, app, alert automatici ed eCall. È accessibile per le persone con disabilità, garantisce assistenza in più lingue con interprete.

È importante sapere che chiamando il 112 tramite l’app “112 Where are U” (download gratuito e fortemente raccomandato, possibile da App Store e Google Play”) si avrà una geolocalizzazione immediata e precisa di chi chiama, utile per i soccorsi).