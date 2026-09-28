Banco Alimentare dell’Umbria, trent’anni di attività a Bastia

A Umbriafiere, gospel e cena per i trent’anni di solidarietà

📌 FLASH NEWS – Il Banco Alimentare dell’Umbria celebra 30 anni il 10 ottobre a Umbriafiere a Bastia Umbra. Valter Venturi incontra la stampa ore 17.30-18.00. Alle 18.30 il concerto gospel dei Cantori Umbri; alle 20.30 la cena di Authentica.

Trent’anni di attività

Il Banco Alimentare dell’Umbria celebra trent’anni di attività con una serata in programma sabato 10 ottobre al Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, nel Padiglione 8. L’appuntamento riunirà istituzioni, volontari, sostenitori, amici dell’organizzazione e rappresentanti del mondo dell’informazione.

L’anniversario sarà l’occasione per incontrare le persone che hanno accompagnato il Banco Alimentare dell’Umbria nel corso dei suoi tre decenni di attività. Il programma prevede un momento riservato alla stampa prima dell’avvio della manifestazione, seguito da un concerto gospel e da una cena.

L’incontro con i giornalisti

Dalle 17.30 alle 18.00, il presidente del Banco Alimentare dell’Umbria, Valter Venturi, incontrerà i giornalisti. Il confronto precederà l’inizio ufficiale della serata e sarà dedicato al percorso trentennale dell’organizzazione e al significato dell’anniversario.

La presenza della stampa è prevista quindi in una fascia oraria distinta dagli appuntamenti successivi. L’incontro offrirà a Valter Venturi un primo spazio per parlare dell’attività del Banco Alimentare dell’Umbria nel contesto della ricorrenza.

Concerto gospel e cena a Umbriafiere

La manifestazione prenderà il via alle 18.30 con il concerto gospel dei Cantori Umbri. L’esibizione aprirà il programma rivolto agli invitati nel Padiglione 8 del centro fieristico di Bastia Umbra.

Alle 20.30 seguirà la cena, offerta da Authentica – La Buona Ristorazione. Sarà l’ultimo appuntamento indicato nel programma della serata, organizzata per celebrare i trent’anni del Banco Alimentare dell’Umbria insieme a volontari, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni.

La giornata del 10 ottobre avrà così due momenti: il confronto pomeridiano fra il presidente e i giornalisti, dalle 17.30 alle 18.00, e la celebrazione serale, aperta dal concerto alle 18.30 e proseguita con la cena alle 20.30. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra.