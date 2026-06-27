Bastia Umbra inaugura i nuovi campi da bocce di San Lorenzo

Conclusa la riqualificazione del Centro Sociale con 105mila euro

L’inaugurazione dei nuovi campi da bocce del Centro Sociale di San Lorenzo si è svolta venerdì 26 giugno 2026 a Bastia Umbra, segnando la conclusione di un intervento di riqualificazione destinato a restituire al quartiere uno spazio completamente rinnovato. L’opera punta a rafforzare le opportunità di incontro, sport e socializzazione per i residenti, valorizzando uno dei luoghi più frequentati della zona.

Un investimento per il quartiere

L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 105 mila euro, finanziato attraverso risorse della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbra. Il progetto rientra nelle iniziative dedicate al recupero e alla valorizzazione degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle strutture sportive e ai luoghi destinati all’aggregazione sociale.

Con il completamento dei lavori, i campi da bocce tornano a essere disponibili per cittadini e associazioni, inserendosi nelle attività del Centro Sociale di San Lorenzo, realtà da anni punto di riferimento per il quartiere.

Uno spazio dedicato a sport e socialità

La nuova struttura è pensata per offrire un luogo dedicato alla pratica sportiva, ma anche alla condivisione del tempo libero e alla partecipazione della comunità. L’obiettivo è favorire occasioni di incontro tra generazioni diverse, rafforzando il ruolo del centro come spazio di aggregazione aperto ai residenti.

Durante la cerimonia inaugurale, il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha sottolineato come il progetto, pur non essendo di grandi dimensioni, rappresenti un tassello significativo per completare e potenziare un presidio importante per la vita sociale del quartiere.

Il ringraziamento a chi ha contribuito al progetto

Il primo cittadino ha evidenziato il ruolo svolto dal presidente del Centro Sociale di San Lorenzo, Paolo Baglioni, e dai numerosi volontari che negli anni hanno animato la struttura con iniziative, attività ricreative, campus ed eventi destinati alla cittadinanza.

Erigo Pecci ha inoltre ricordato che l’intervento era stato avviato dalla precedente amministrazione comunale e successivamente portato a termine dall’attuale, esprimendo il proprio ringraziamento ai tecnici comunali, ai progettisti e a tutte le persone coinvolte nella realizzazione dell’opera.

L’impegno del Comune per gli spazi pubblici

L’Amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di proseguire gli investimenti destinati alla riqualificazione dei quartieri e delle frazioni del territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere gli spazi pubblici sempre più funzionali e accessibili, favorendo partecipazione, aggregazione e qualità della vita attraverso luoghi capaci di ospitare attività sportive, culturali e sociali.