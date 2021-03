Chiama o scrivi in redazione

Buoni spesa per l’acquisto di beni alimenta, avviso pubblico

A partire dal 16 Marzo fino al 17 Aprile 2021 possono essere presentate le domande a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.

Tutti i requisiti per presentare la richiesta e le modalità di presentazione sul sito internet del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it, alla voce “avvisi”.

La presentazione delle domande, dovrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

-Raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo: Comune di Bastia Umbra, Piazza Cavour n. 19 – 06083 Bastia Umbra (PG); per la data di presentazione della richiesta farà fede il timbro postale;

-via Pec all’indirizzo comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it specificando nell’oggetto della medesima: domanda per l’assegnazione di buoni spesa; la trasmissione via Pec sarà considerata valida solo se inviata dall’indirizzo di Pec personale del richiedente;

– Via e-mail all’indirizzo solidarieta.alimentare@comune.bastia.pg.it

Si raccomanda che gli allegati alla mail non debbano superare la dimensione massima di 2MB e nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta buoni spesa comunali”

-Consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bastia Umbra, sito in Via Piave, n. 27, previo appuntamento al n. 075/8018260-075/8018225, cercando comunque di privilegiare le precedenti modalità di presentazione delle richieste al fine di evitare assembramenti e situazioni di rischio in merito all’Emergenza Covid-19.

Per informazioni sui contenuti del bando e per la compilazione della domanda rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:075/8018254 –075/8018311 –075/8018298-075/8018220;