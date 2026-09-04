Caregiver e demenza Bastia Umbra: al via 7 incontri gratuiti

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra, dall’8 ottobre sette incontri gratuiti dedicati ai caregiver di persone con demenza. Il percorso coinvolge professionisti, associazioni, Comune e USL e proseguirà fino al 19 novembre

Da ottobre, percorso con esperti, Comune, USL e associazioni

Bastia Umbra avvia un ciclo di sette incontri gratuiti dedicati in particolare ai caregiver di persone con demenza. “Prendersi cura di chi cura” inizierà l’8 ottobre e proseguirà fino al 19 novembre, coinvolgendo professionisti di diversi settori, associazioni, Comune e USL. La partecipazione è aperta anche a chi desidera approfondire le problematiche legate alla demenza. L’iniziativa, seguita dall’Assessorato alle Politiche Sociali, nasce dall’ascolto delle esigenze delle famiglie e dalla collaborazione tra le diverse realtà impegnate sul territorio.

Un aiuto concreto nella gestione quotidiana

Il programma affronterà diversi aspetti dell’assistenza: la relazione con la persona, la cura centrata sui suoi bisogni, le difficoltà quotidiane, i disturbi comportamentali e il benessere di chi assiste. Una parte degli incontri servirà inoltre a illustrare i servizi sociali e socio-sanitari disponibili, mentre è previsto anche un momento esperienziale dedicato alla musicoterapia. A condurre gli appuntamenti saranno professionisti dell’area medica e geriatrica, psicologica, infermieristica, fisioterapica, sociale e musicoterapica. La presenza di competenze differenti consentirà di affrontare i problemi che possono emergere nell’assistenza da più punti di vista.

Zocchetti: «Il progetto nasce dall’ascolto»

L’assessora alle Politiche Sociali Elisa Zocchetti sottolinea che il percorso, pur essendo stato fortemente voluto dall’amministrazione, non è stato costruito come un intervento deciso unilateralmente dal Comune. Alla base ci sono invece le necessità raccolte tra le famiglie e la disponibilità di associazioni e professionisti a mettere le proprie competenze al servizio della comunità. L’attenzione è rivolta anche alle conseguenze che la demenza può determinare nell’organizzazione familiare. L’assistenza può incidere sui tempi della giornata, sul lavoro, sulle relazioni e sulle abitudini. Da qui la scelta di dedicare uno spazio specifico anche alle esigenze del caregiver, oltre che a quelle della persona assistita.

Uno dei primi progetti della rete UniCittà

“Prendersi cura di chi cura” rappresenta uno dei primi risultati concreti di UniCittà, la rete dell’apprendimento permanente promossa dal Comune di Bastia Umbra. UniCittà punta a valorizzare il patrimonio di associazioni, enti, professionisti e cittadini attivi già presenti nel territorio, mettendo in collegamento competenze diverse per sviluppare iniziative rispondenti alle necessità della popolazione. Secondo Zocchetti, il progetto dedicato ai caregiver traduce questo principio in un intervento concreto, nato da un bisogno individuato nella comunità e sviluppato attraverso il contributo di più soggetti.

Sette appuntamenti dall’8 ottobre al 19 novembre

Il primo incontro è fissato per giovedì 8 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, all’Auditorium Sant’Angelo, dove si terranno la presentazione del percorso e i saluti istituzionali. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno ogni giovedì fino al 19 novembre al Teatrino di Piazza Mazzini. La partecipazione è libera e gratuita. Al termine del ciclo sarà sottoposto ai partecipanti un questionario per raccogliere indicazioni su eventuali ulteriori necessità e valutare la prosecuzione delle attività. Tra le ipotesi figura la futura costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto, attraverso i quali offrire ulteriori occasioni di confronto e condivisione alle persone impegnate nell’assistenza di familiari con demenza.