Cerimonia di intitolazione di Via Martiri delle Foibe a Bastia Umbra

“Presente anche CasaPound alla cerimonia di intitolazione di Via Martiri delle Foibe nel quartiere XXV Aprile a Bastia Umbra”. Ad annunciarlo Federica Rascelli, responsabile cittadina del movimento, che precisa: “E’ passato poco meno di un anno da quando inoltrammo richiesta formale di nominare una via per onorare e ricordare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, ad opera dei partigiani titini, nonché l’esodo dalle loro terre degli istriani, dalmati e fiumani nel secondo dopoguerra.”

“Ringraziamo pertanto l’Amministrazione – prosegue Rascelli – per aver accolto e condiviso la nostra richiesta e per averci espressamente invitato alla cerimonia e alla commemorazione. Per l’occasione abbiamo deposto un mazzo di rose e donato alla biblioteca della scuola superiore di primo grado “Colomba Antonietti” una copia del fumetto “Foiba Rossa. Norma Cossetto. Storia di un’italiana”.