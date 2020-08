Circa 40 famiglie senza energia elettrica, riparazione a Bastiola Bastia Umbra

Circa 150 persone – quasi 40 famiglie – sono rimaste un paio d’ore senza energia elettrica a Bastiola di Bastia Umbra. Un intervento programmato, dice Enel, che è servito per mettere in sicurezza un cavo che era pericolosamente penzoloni tra due abitazioni in via Fratelli Cervi. Due operai di e-distribuzione, come si vede nella foto, hanno lavorato alacremente e l’intervento è stato portato a termine molto in minor tempo del previsto. Il tutto, più o meno, è tornato alla normalità con il ripristino della erogazione, attorno alle 10,30, l’interruzione era programmata dalle 9 alle 11 e riguardava parte di via Fratelli Ceci, Fratelli Cervi e via Aldo Moro.