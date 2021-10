Contributi affitto, pubblicato il bando 2021, domande entro il 25 novembre

Bando pubblico per l’assegnazione dei contributi previsti dal fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431 /1998- canone d’affitto anno 2020.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

Bando, domanda e requisiti per la compilazione della domanda pubblicato nell’Albo Pretorio on line del Comune di Bastia Umbra all’indirizzo www.comune.bastia.pg.it fino al 25 novembre 2021.

La notizia dell’emanazione del Bando da parte del Comune di Bastia Umbra, è pubblicata anche nel BUR della Regione dell’Umbria.

La domanda dovrà essere redatta unicamente sull’apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it sotto la sezione: “Avvisi”.

Il modello di domanda è altresì reperibile in forma cartacea presso il Comune di Bastia Umbra – Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) – P.zza Cavour n.19, 06083 Bastia Umbra orari ufficio, esclusivamente per coloro che non hanno la possibilità di accesso al sito internet del Comune. La domanda una volta compilata seguendo tutti i requisiti richiesti come specificato nel sito dovrà essere indirizzata al Settore servizi alla persona e politiche scolastiche del Comune di Bastia Umbra, P.zza Cavour n.19, 06083 Bastia Umbra (PG), dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale riportante la data dell’Ufficio Postale accettante), ovvero tramite Posta elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it.

In questo caso i documenti dovranno essere sottoscritti dall’interessato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (es. PDF), debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del proprio documento d’identità entro e non oltre il giorno 25 novembre 2021 a pena di esclusione. La domanda potrà essere consegnata sempre entro e non oltre il giorno 25 novembre 2021 a brevi mano presso

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bastia Umbra, cercando comunque di privilegiare le precedenti modalità di presentazione delle richieste, al fine di evitare assembramenti e situaziooni di rischio in merito all’Emergenza Covid-19.

L’Ufficio Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune è a disposizione per fornire le informazioni necessarie al fine della presentazione della domanda. Per approfondimenti telefonare ai seguenti numeri di telefono (075/8018335/8018220/8018298)