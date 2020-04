Covid-19 solidarietà non si ferma, attivato nuovo conto corrente bancario

“Stiamo dimostrando di essere una Comunità forte, solidale, che sa affrontare le emergenze anche in prima persona, donando disponibilità,tempo e, dove non è possibile, contributi economici, attrezzature, materiali, dispositivi di sicurezza.

Nell’ambito delle misure di supporto alla popolazione per fronteggiare l’Emergenza COVID-19, è stato attivato dal Comune di Bastia Umbra un nuovo conto corrente bancario per tutte quelle situazioni personali e familiari che con lo stop lavorativo e produttivo hanno visto cessare la propria fonte di reddito economico. Non certamente per responsabilità personali, anzi sono coloro che si sono “sacrificati” per gli altri e per la propria comunità. L’emergenza si sta dimostrando in tutta la sua devastazione, non solo quella sanitaria.

E’ auspicabile che il conto corrente riceva donazioni , basti pensare che oggi le domande hanno già superato ampiamente le 400 unità, il che significa che sicuramente il fondo messo a disposizione dal Governo non può da solo bastare a sopperire alle richieste. Anche dal numero delle domande pervenuto solo oggi si coglie la drammaticità dell’emergenza COVID-19, prima Bastia era un Comune attivo, fortemente produttivo, vivace, punto di riferimento per determinate manifatture, oggi è in una dimensione sospesa, drammaticamente sospesa, come sospese sono le aspettative e le prospettive lavorative di tanti suoi giovani, donne, uomini”.

L’aiuto che possiamo dare è due tipi:

– versando un contributo economico, grande o piccolo che sia è comunque importante, nel C/C dedicato IT 46 W01030 38280 000001595430 Banca Monte dei Paschi di Siena spa intestato a Comune di Bastia Umbra donazioni per solidarietà alimentare Covid-19;

– donando generi alimentari e/o di prima necessità per igiene personale e della casa telefonando al numero 348 3817553 della Croce Rossa Italiana Comitato di Bastia Umbra.

“Fronteggiamo questa emergenza, insieme ce la faremo”.