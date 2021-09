Donato alla scuola di Costano un defibrillatore Associazione Enalcaccia

Chiama o scrivi in redazione

Donato alla scuola di Costano un defibrillatore dall’Associazione venatoria Enalcaccia

L’Associazione Cacciatori, sezione di Costano, nella persona del Presidente Alberto Santoni, ha comunicato all’Amministrazione Comunale di avere acquistato un defibrillatore con la volontà di farne dono alla scuola di Costano.

L’Amministrazione Comunale accettando la donazione dalla forte valenza sociale, ringrazia sentitamente l’Associazione promotrice venatoria Enalcaccia Sezione di Costano, sottolineando il beneficio del dono per l’intera comunità, dato che, oltre all’utilizzo prevalente nel plesso scolastico di Costano, il defibrillatore sarà a disposizione in attività ritenute di utilità sociale in periodo extrascolastico; considerando inoltre che lo stesso andrà ad incrementare il patrimonio dell’Ente, che si farà carico della manutenzione annuale, il defibrillatore verrà consegnato con una piccola cerimonia Sabato 18 settembre, presso la scuola stessa di Costano.