Emergenza COVID-19, tu resti a casa, veniamo noi da te, il comune aiuta

“Tu resti a casa…veniamo noi da te” si arricchisce di un ulteriore servizio quello di effettuare su delega di chi lo richiede il pagamento di utenze domestiche. “Tu resti a casa…veniamo noi da te” effettua pertanto consegna di farmaci e presidi sanitari, generi alimentari, beni di prima necessità, a domicilio, con l’aggiunta della delega al pagamento delle utenze, per persone sole, famiglie in difficoltà e in isolamento sanitario. La delega al pagamento delle utenze attraverso i volontari è un aiuto in più, soprattutto per le persone anziane che hanno difficoltà a muoversi da casa e a farsi aiutare

Cinque giorni su sette, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 chiamare per queste necessità il Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra attraverso questi numeri telefonici 075/8018298 – 075/8018220 – 075/8018287 – 075/ 8018311